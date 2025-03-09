世界女性群起抗議 盼終結不公與暴力

國際對婦女保障仍相對缺乏，各國女性紛紛在3月8日國際婦女節站出來抗議！巴西、阿根廷、厄瓜多、波蘭、西班牙、奈及利亞，甚至俄羅斯都有形式不一的致敬活動。尤其在許多比較保守的國家，如阿根廷、法國與奈及利亞等，許多女性拿著性暴力受害者的照片，呼籲政府要更重視避免女性侵犯、還有墮胎的權利。

抗議政府限縮女權

根據《半島電視台》報導，在8日的婦女節，許多國家除了舉辦致敬婦女的活動以外，也有許多女性紛紛站出來遊行示威，呼籲國家給予女性更多保障與權益。例如在阿根廷，總統麥利將女性、性別與多元部裁撤，並取消該國刑法內的姦殺女性罪，就引起許多女性不滿。阿根廷每30個小時就有1位女性死於謀殺。

南美的玻利維亞與厄瓜多也有許多女性上街抗議，反對女性暴力與父權社會。許多歐洲國家也舉辦反對女性暴力的遊行，波蘭則是舉行爭取女性墮胎的活動，這對以羅馬天主教信奉為主的波蘭社會是不小的波瀾。另外在西班牙、法國，民眾手舉著性侵受害者畢立可的畫像，反對社會系統性的性暴力。

盼減少性別差距

在奈及利亞首都拉哥斯，上千個女性聚集在莫波拉吉‧強森體育館，身穿紫色衣服、跳著舞，象徵女性要從父權社會中解放；就連俄羅斯也有婦女節致意活動，在聖彼得堡，由官方主辦的活動讓俄羅斯士兵將黃色鬱金香送給婦女與小女孩；而烏克蘭即使面臨戰亂，在南方大城卡爾可夫則有致敬陣亡女士兵的活動。

《歐洲新聞網》提到，土耳其政府將2025年定義為「家庭之年」，讓很多土耳其女性相當不滿，批評政府試圖用傳統價值綑綁女性，因此今年也紛紛出來抗議；在義大利，抗議除了聚焦性別暴力，還有盼縮小性別在薪資、待遇等議題的差距。

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