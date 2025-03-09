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國際女權日巴黎遊行 女力高呼「要自由抗暴政」

中央社／ 巴黎8日專電

3月8日國際女權日，法國全國總動員，25萬人走上街頭，要求自由、平權與反暴政。巴黎遊行集結工會與不同族群團體，參與者告訴中央社，全球民主岌岌可危，為了自由，要共同起身對抗不公與暴政。在法國，國際婦女節也稱為國際女權日。

今天巴黎天氣晴，下午大批人潮湧現共和廣場，聲勢浩大，氣氛宛如嘉年華。總高25公尺的共和女神雕像被身綁安全繩的民眾掛上旗幟。根據主辦方，有12萬人參與；警察局數字為近5萬。

法國民眾阿涅斯（Agnès）心情愉悅告訴中央社，「3月8日是國際女權日，一定要到場，而且天氣超好、人多且氣氛超棒，鑒於全球脈絡，參與這活動格外重要」。

去年3月，法國成為世界首個將「自願終止妊娠」（IVG）自由入憲的國家，對此阿涅斯給予肯定。但在公立醫院工作的她，卻表示政府事情只做一半，因預算遭砍，使得要進行IVG也變得困難。

阿涅斯對台海局勢相當了解，聽聞記者來自台灣後，阿涅斯告訴中央社：「法國人認為中國是真正的獨裁政府，箝制思想、鎮壓香港、想入侵台灣，台灣應保衛獨立與思想自由。全心支持台灣人民。」

巴黎遊行集結50多個團體的力量共同發聲，除了各大工會動員外，許多少數族群與外國人組織也參與其中，訴求包括同工同酬、反性暴力、反女性殺戮、反極右派等。中東、南美洲等團體也藉機喚醒民眾對該區女權嚴重缺乏的意識。

阿富汗參與者瑪瓦吉（Mahwash）指出，阿富汗毫無女權可言，女性就像動物，連自由出門、受教育、看病治療的權利都沒有。透過抗議行動，他們希望可以「喚醒人們正視我們的權利是人權，不是什麼額外的特權」。

世界局勢緊張，獨裁看似日益強大，反暴政也成了遊行共同訴求。瑪瓦吉憂心極權主義威脅，並表示，世界正被各種大中小、東方、西方獨裁者包圍，「希望人類看見，全人類的民主都岌岌可危」。

維吾爾協會也不缺席。身上綁著東突厥斯坦旗幟的成員孜拉娜（Zilale）表示，今天出來是為了自己國家的人權，為了女性的人權，同時也為全世界的女性站出來，「為了我們的自由，為了我們可以原地而戰，去跟對於我們的暴政而奮鬥，應該一起站起來示威！」

成立於2014年的烏克蘭協會紅莢蒾（Kalyna）在現場義賣飾品與零食，獲許多民眾鼓勵與捧場。烏克蘭人相信，紅莢蒾能帶來健康與好運，其紅色果實也成為烏克蘭國家與獨立精神象徵。

會長穆黑（Florent Murer）告訴中央社，女性抗爭至關重要，以烏克蘭為例，許多女性站出來，如2022年諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）為女性發聲，尤其是戰爭時期的女性。他指控，俄羅斯軍隊因在戰爭中性侵與性攻擊女性而犯下戰爭罪與反人道罪。

提及備受矚目的俄烏終戰，穆黑擔憂，「眼前盟友陣營被顛覆，美國在川普（Donald Trump）與共和黨國會多數帶領下，拋棄歐洲，轉向俄國獨裁者。這讓亞洲門戶大開，中國恐侵略台灣，強權劃分區域勢力，如雅爾達重演」。

隊伍中格外耀眼的，是盛裝舞蹈的庫德族女性。法國庫德族民主議會發言人菲拉特（Berivan Firat）告訴記者：「我們是反抗的女性，反抗父權、專制主義、法西斯、神權政治。我們是自由的庫德族女性，不僅為自己抗爭，也為全世界更自由的社會而戰。」

庫德族為民族群體，集結來自伊朗、伊拉克、敘利亞和法國的庫德族女性。在戰火中失去兒子的菲拉特表示，喪子之痛撕心裂肺，她繼續戰鬥的原因就是不希望再有其他人需要承受這樣的痛。

菲拉特說，社會抗爭的推進器是女性，培養未來自由孩子的是女性。沒有女性，就無法有自由的社會；社會不自由，就無法談論女性自由，「我們的抗爭首先要解放和改變思想、改變社會並爭取自由。若不改變思維，今日的成果明天也可能消失」。

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