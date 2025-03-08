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「感謝貢獻」菲律賓慶祝婦女節 女性可免費搭乘捷運

中央社／ 馬尼拉8日專電
菲律賓慶祝國際婦女節，大馬尼拉地區多條捷運線8日為女性乘客提供免費搭乘服務。圖為馬尼拉捷運。圖／中央社
菲律賓慶祝國際婦女節，大馬尼拉地區多條捷運線8日為女性乘客提供免費搭乘服務。圖為馬尼拉捷運。圖／中央社

菲律賓慶祝國際婦女節，大馬尼拉地區多條捷運線今天為女性乘客提供免費搭乘服務。菲律賓總統小馬可仕也發表文告，讚揚婦女貢獻，並承諾將提倡女權。

菲律賓人素以尊重婦女著稱，憲法也明確維護女權。3月8日國際婦女節，大馬尼拉地區輕軌2號線（LRT-2）、捷運3號線（MRT-3）上午7時至9時與下午5時至7時兩個時段，讓女性免費搭乘。

捷運公司表示，這是為了感謝菲律賓婦女為家庭及社會所作的貢獻。

配合國際婦女節，1988年3月17日，時任菲律賓總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）簽署第227號公告，宣布3月為「全國婦女月」。

為慶祝婦女月，輕軌2號線還宣布每逢星期三在特定捷運站為婦女免費理髮，菲律賓統計署（PSA）於每星期一讓前100名民眾免費申辦民事文件，部分客運公司也在特定日期為婦女提供乘車折扣。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天發布婦女節文告稱，菲律賓今日的許多發展都可歸功於婦女的貢獻，政府正在打造的「新菲律賓」也將持續提倡女權、促進婦女進步。

根據世界經濟論壇（WEF）的「2024年全球性別差距報告」（Global Gender Gap Report 2024），菲律賓的性別平等指數為0.779（1為平等），排名全球第25、亞洲第1。

菲律賓民眾已選出過2位女性總統、3位女性副總統。

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