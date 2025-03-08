日本兵庫縣女子感染麻疹 3月初曾到台灣

日本兵庫縣明石市當局7日表示，市內有一名20多歲女性感染麻疹，是該市從2020年以來首次確認的麻疹病例。她2月曾前往越南旅行，並在3月初出境前往台灣。

讀賣新聞報導，該名女子2月前往越南旅行，從3月1日開始出現發燒、倦怠等症狀，但她在3月2日仍然搭乘電車從JR西日本大久保站前往JR三宮站，然後搭乘機場巴士前往關西機場，出境前往台灣。

報導稱，該名女子在台灣待了3天2夜，4日返回日本，再次搭乘機場巴士和電車返回明石市。之後她發燒至40度，6日前往醫療機構就診，隨後被確診為麻疹。