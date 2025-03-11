「強制小菜」收費屢起爭議 日本居酒屋換名目盼外國遊客理解
據日媒「歷史人」報導，隨著訪日外國觀光客增加，日本的餐飲文化差異也成為討論話題。其中，居酒屋的強制小菜（お通し）引發不少爭議。許多外國遊客不解，為何一上桌就被收取一筆未點餐的小菜費用，甚至在英語圈被稱為「Compulsory Appetizers」（強制前菜），讓部分消費者感到不合理。
與中國、韓國等地提供的免費小菜不同，日本的「強制小菜」會明確標示在帳單上，並收取額外費用。雖然「強制小菜」的起源可追溯至江戶時代的旅館與料亭，但當時這筆費用已包含在餐飲費內，與現代的計費方式有所不同。實際上，有明確價格的「強制小菜」制度，最早約在昭和10年（1935年）才開始普及，當時它的作用是填補顧客點餐與上菜之間的空檔。
面對外國遊客的疑問，有些店家已做出調整。例如，新宿的知名飲酒區「黃金街」，在疫情前就曾取消「強制小菜」，改為略微調高飲料價格，以減少爭議。雖然也可使用「日本版小費」的說法，但也有國家並沒有小費的文化或已經廢除。所以也有店家以座位費（table charge）來向外國客人解釋。但因為在英語圈裡，座位費這個詞很少使用，通常用入場費（cover charge）一詞，也能讓沒有小費文化的國家旅客更容易理解。
「強制小菜」是日本飲食文化的一部分，但對外國人來說仍充滿疑問。如何以更友善易懂的方式向遊客說明這項傳統，成為日本餐飲業者必須面對的課題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言