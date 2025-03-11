「強制小菜」收費屢起爭議 日本居酒屋換名目盼外國遊客理解

據日媒「歷史人」報導，隨著訪日外國觀光客增加，日本的餐飲文化差異也成為討論話題。其中，居酒屋的強制小菜（お通し）引發不少爭議。許多外國遊客不解，為何一上桌就被收取一筆未點餐的小菜費用，甚至在英語圈被稱為「Compulsory Appetizers」（強制前菜），讓部分消費者感到不合理。

與中國、韓國等地提供的免費小菜不同，日本的「強制小菜」會明確標示在帳單上，並收取額外費用。雖然「強制小菜」的起源可追溯至江戶時代的旅館與料亭，但當時這筆費用已包含在餐飲費內，與現代的計費方式有所不同。實際上，有明確價格的「強制小菜」制度，最早約在昭和10年（1935年）才開始普及，當時它的作用是填補顧客點餐與上菜之間的空檔。

面對外國遊客的疑問，有些店家已做出調整。例如，新宿的知名飲酒區「黃金街」，在疫情前就曾取消「強制小菜」，改為略微調高飲料價格，以減少爭議。雖然也可使用「日本版小費」的說法，但也有國家並沒有小費的文化或已經廢除。所以也有店家以座位費（table charge）來向外國客人解釋。但因為在英語圈裡，座位費這個詞很少使用，通常用入場費（cover charge）一詞，也能讓沒有小費文化的國家旅客更容易理解。

「強制小菜」是日本飲食文化的一部分，但對外國人來說仍充滿疑問。如何以更友善易懂的方式向遊客說明這項傳統，成為日本餐飲業者必須面對的課題。