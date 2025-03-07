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日本頻傳諾羅案…便當中毒1死逾300人不適 百人吃草莓大福腹瀉

中央社／ 東京7日專電
日本近來頻傳諾羅病毒引發的食物中毒案。 非涉事餐廳。示意圖／路透社
日本近來頻傳諾羅病毒引發的食物中毒案。 非涉事餐廳。示意圖／路透社

日本近來頻傳諾羅病毒引發的食物中毒案，岐阜縣一家餐廳製作的便當上月底引發集體食物中毒，超過300人身體不適，1名40多歲男子數天後身亡；鳥取縣今天傳出草莓大福食物中毒事件，99人出現腹瀉、嘔吐症狀。

產經新聞、讀賣新聞報導，岐阜縣岐南町一家供餐公司製作的便當上月底引發集體食物中毒，超過300人身體不適。岐阜縣政府今天表示，1名食用過該家便當的40多歲男子於3月1日死亡，糞便檢測出諾羅病毒，目前尚未確定死亡與食物中毒之間的因果關係。

岐阜縣政府表示，這批便當在2月25日至27日配送至男子工作地點，他在其中一天食用便當後身體不適，於3月1日去世。他的公司當天就向保健所回報了他的死訊。

這家供餐公司主要配送便當給企業。根據縣政府統計，截至6日共有320人食物中毒，年齡從2歲至97歲，症狀包括腹瀉、嘔吐等，其中有7人住院，但除了死亡男子之外，並沒有出現其他重症患者。

另外，鳥取縣米子市的和菓子製造商「清月」販售的草莓大福導致99名顧客上吐下瀉，大福的內餡和部分患者都檢測出諾羅病毒，所幸沒有重症患者，業者被處以停業處分，期限至8日為止。

根據縣政府調查，這99名顧客是在2月26日至3月2日期間，食用了這家店製作的草莓大福及和菓子後食物中毒。

鳥取縣米子市皆生溫泉的旅館「皆生松月」同樣出現食物中毒事件，從2月25日至3月3日供應的餐點導致76名住宿旅客腹痛、腹瀉，部分患者與負責烹調的工作人員均被檢出諾羅病毒。

米子保健所判定這是由諾羅病毒引起的食物中毒事件，對旅館的餐廳處以停業處分至9日。

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