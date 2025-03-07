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別人升遷我沒有？ 巴西女氣到「飲料偷下毒」謀殺同事

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不滿同事升遷，竟在對方的水瓶中下毒。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子不滿同事升遷，竟在對方的水瓶中下毒。示意圖，非當事人。圖／ingimage

巴西一名女子和同事口角後，又得知同事被升遷而自己沒有，進而心生恨意，在同事的飲料中下毒，最後遭到逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，事件發生在戈亞斯州阿巴迪亞尼亞鎮（Abadiânia）一處紡織廠。今（2025）年2月，38歲的女子對同事的飲料動了手腳。受害者喝了水瓶裡裝的水之後，感覺喉嚨有灼熱感，調監視器查看才發現是女子在水中添加有毒的溶劑。

據當地媒體報導，兩人原本其實是朋友，但今年2月14日時，女子跟同事發生口角，兩人關係開始惡化。沒想到爭執過後不久，女子又聽聞同事升遷，這使得她心生不滿，於是決定偷偷拿工廠裡的化學物質，將其添加到同事的水瓶裡。

據悉受害者一喝下就覺得喉嚨遭到灼傷，於是打電話請救護車送醫。醫生表示，如果受害者再多喝一點點溶劑，可能就會小命不保，幸好她及時發現，也及時到醫院治療，才沒有發生憾事。

警方於2月27日調閱監視器以後，確認是女子偷偷下毒。她現在面臨企圖殺人罪，最高可判處6到20年有期徒刑。

下毒 巴西

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