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碳權認證機構ICVCM批准3種方法學 增爐灶碳權可信度

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

全球溫室氣體自願減量專案標準的制定者批准3種新的方法學，用於家用爐具改採較潔淨燃料來減少排放的「爐灶碳權」專案，希望藉此提升買家對所產生碳信用額度的信心。

路透社報導，透過碳交易，企業可以購買來自更潔淨的炊事燃料，或防止毀林計畫等減排專案的信用額度。這被視為較富裕國家達成減排目標的方式，能同時協助較貧困國家轉向更環保能源，並提升後者應對氣候變遷的韌性。

根據「生態系統市場」（Ecosystems Marketplace）資料，2023年全球自願性碳市場的價值約為7億2300萬美元（約新台幣237億元）。

爐灶專案的支持者表示，除了減少燃燒煤油或煤炭煮食所產生碳排外，這類專案也能減少家庭暴露於空氣汙染的機會，帶來健康益處。

然而，批評者示警，這類專案過分誇大減排效益，也高估潔淨爐具的使用率。

獨立治理機構「自願性碳市場誠信委員會」（ICVCM）試圖以推出核心碳原則（Core CarbonPrinciple, CCP）解決誠信問題，並用於評估專案的有效性。

ICVCM表示，已核准的潔淨爐具方法學有賴於更嚴格方法來確定被取代的基準燃料，並監測使用情況。ICVCM稱，能藉此降低過度計算碳權的風險。

ICVCM執行長梅瑞爾（Amy Merrill）表示：「這將提供必要的信心，並確保碳資金流向這些專案，使其能為全球各地社區帶來社會、環境和健康效益。」

此外，ICVCM還批准一個家用生物分解器，這個密封容器能分解廚餘等家庭廢棄物，並轉化為可用的炊煮燃料。

信用 減排 額度

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