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超後悔！英國調查：8成Z世代不想讓兒女用社群媒體

聯合新聞網／ 綜合報導
不少Z世代認為社群媒體對青少年造成負面影響。示意圖／ingimage
不少Z世代認為社群媒體對青少年造成負面影響。示意圖／ingimage

一項最新調查顯示，Z世代（指1996至2010年出生的人）對社群媒體「感到幻滅」。有八成的Z世代甚至說未來會盡可能禁止自己的小孩使用這類平台，坦承花太多時間使用社群媒體讓他們很後悔。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項調查由英國民調機構「更多共識」（More In Common）與智庫「新英國計畫」（The New Britain Project）共同進行。該調查針對1600多名16至24歲的年輕人進行訪問，結果顯示有半數受訪者對童年時花太多時間用手機感到懊悔；三分之一的受訪者希望自己當初能更晚開始使用社群媒體。

研究結果顯示，高達75%的受訪者認為政府應採取更嚴格的規範，好藉此保護兒童免受社群媒體的負面影響。不少受訪者認為社群媒體是對青少年心理健康最負面的影響因素，近一半的受訪者認為過去五年來，社群媒體的環境不斷惡化，還有三分之二的人認為，社群媒體的安全性正大幅下降。

調查也發現，AI生成的「深偽技術」（Deepfake）也成為Z世代的另一大隱憂。英國最大青少年組織「英國女童軍」（Girlguiding）近期一項民調顯示，有超過四分之一的青少年曾看過這類技術合成的色情影像，對象可能是名人、朋友，甚至還可能是自己的老師。調查也指出，有58%的13歲少年知道「深偽技術」是什麼，而整體青少年族群中，這一數字更達到62%。

Z世代親身經歷社群媒體的負面影響，也讓這世代的年輕人開始反思，希望未來能保護孩子遠離這些風險。澳洲、英國等政府也都開始設立相關法條，希望透過更嚴格的監管，保障年輕族群使用社群媒體的安全。

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