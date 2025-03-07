研究：女性性生活太少 五年內死亡風險增70%

近期美國一項研究發現，女性若長期缺少性生活，可能會對健康造成嚴重影響，甚至增加死亡風險。研究顯示，20到59歲的女性如果每週性生活少於一次，五年內的死亡風險將提高70%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由美國賓州華登大學（Walden University）的研究團隊進行。研究團隊利用美國疾病管制與預防中心（CDC）的大型資料庫，分析了14,542名受試者的健康數據，包含憂鬱症、肥胖、種族背景及性生活頻率等變數。

研究結果顯示，約95%的受試者每年性生活超過12次，其中38%的人每週至少一次。研究團隊將這些數據與美國國家死亡指數（National Death Index, NDI）進行比對，確認受試者的存活狀況後發現，若受試者本身有憂鬱症且性生活頻率低，死亡風險比單純患有憂鬱症者高出197%。相對來說，罹患憂鬱症的患者若有頻繁性生活，則較不會受到負面影響。

不過令人意外的是，研究發現性生活太過頻繁的男性，死亡風險比女性高出六倍。研究人員用複雜的統計模型排除健康、行為及人口統計等影響因素，結果發現此趨勢依然成立。

研究團隊分析血液樣本後發現，性生活頻率較低的女性體內有較高濃度的發炎蛋白質，而這類蛋白質與細胞、組織和器官的損傷有關。相反地，性生活頻繁（每週至少一次）者，體內的發炎蛋白濃度較低，且死亡風險也未見上升。

研究主要作者、前CDC研究員班納吉（Srikanta Banerjee）博士表示：「這顯示性行為對女性來說，確實有顯著的健康效益。」他解釋，可能的原因是性行為會促進內啡肽（快樂賀爾蒙）分泌，有助於降低健康風險，尤其對於女性來說更為明顯。