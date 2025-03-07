快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

研究：女性性生活太少 五年內死亡風險增70%

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現女性每週性行為少於一次，死亡風險將提高70%。示意圖／ingimage
研究發現女性每週性行為少於一次，死亡風險將提高70%。示意圖／ingimage

近期美國一項研究發現，女性若長期缺少性生活，可能會對健康造成嚴重影響，甚至增加死亡風險。研究顯示，20到59歲的女性如果每週性生活少於一次，五年內的死亡風險將提高70%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由美國賓州華登大學（Walden University）的研究團隊進行。研究團隊利用美國疾病管制與預防中心（CDC）的大型資料庫，分析了14,542名受試者的健康數據，包含憂鬱症、肥胖、種族背景及性生活頻率等變數。

研究結果顯示，約95%的受試者每年性生活超過12次，其中38%的人每週至少一次。研究團隊將這些數據與美國國家死亡指數（National Death Index, NDI）進行比對，確認受試者的存活狀況後發現，若受試者本身有憂鬱症且性生活頻率低，死亡風險比單純患有憂鬱症者高出197%。相對來說，罹患憂鬱症的患者若有頻繁性生活，則較不會受到負面影響。

不過令人意外的是，研究發現性生活太過頻繁的男性，死亡風險比女性高出六倍。研究人員用複雜的統計模型排除健康、行為及人口統計等影響因素，結果發現此趨勢依然成立。

研究團隊分析血液樣本後發現，性生活頻率較低的女性體內有較高濃度的發炎蛋白質，而這類蛋白質與細胞、組織和器官的損傷有關。相反地，性生活頻繁（每週至少一次）者，體內的發炎蛋白濃度較低，且死亡風險也未見上升。

研究主要作者、前CDC研究員班納吉（Srikanta Banerjee）博士表示：「這顯示性行為對女性來說，確實有顯著的健康效益。」他解釋，可能的原因是性行為會促進內啡肽（快樂賀爾蒙）分泌，有助於降低健康風險，尤其對於女性來說更為明顯。

性健康

延伸閱讀

爸媽玩瘋了？寶寶連同推車被丟在迪士尼角落 父母不見人影

腦中塑膠微粒多到能做湯匙 專家建議少用「1產品」避接觸

前夫離婚再娶…前後任妻子意外成為好姊妹 育兒逛街都一起

影／女子長得跟116年前畫作人物一模一樣 網瘋傳「真人轉世」

相關新聞

研究：女性性生活太少 五年內死亡風險增70%

近期美國一項研究發現，女性若長期缺少性生活，可能會對健康造成嚴重影響，甚至增加死亡風險。研究顯示，20到59歲的女性如果每週性生活少於一次，五年內的死亡風險將提高70%。

半小時內吃掉3公斤漢堡 星國男因此送急診差點喪命

新加坡一名男子參加大胃王挑戰，在30分鐘內吃下超過7磅（約3.2公斤）的巨無霸漢堡，結果導致他的胃部過度膨脹，腸道受到擠壓，一度面臨腸胃爆裂風險，險些送命。

美民間企業2度嘗試登月 「雅典娜號」登陸器再傾倒以側面著陸

數據顯示，美國直覺機器公司的登陸器「雅典娜號」因雷射測距儀出現問題，導致今天登陸月球時傾倒、以側面著陸，與去年首度嘗試登...

低薪遭重罰逾8千萬…澳洲鼎泰豐全歇業！當地人曝：味道跟台灣完全不同

近期在澳洲雪梨的鼎泰豐分店卻全遭到永久歇業的命運，理由竟是長期沒付給勞工合法薪資，在遭到重罰400萬澳元(約8318萬元新台幣）後也以拒付拖欠款項。

永恆的大師！歐洲慶祝「米開朗基羅誕辰550年」

1475 年 3 月 6 日的夜晚，托斯卡納山區的小鎮卡普雷塞迎來了一位將改變藝術史的靈魂——米開朗基羅。在瓦薩里的描述裡，當夜吉星高照，金星步入木星的宮位，象徵智慧與美的交會，而水星主宰其命運，預示著他非凡的藝術天命。這個初生的嬰孩是上天賜予人間的奇蹟，他的雙手將在大理石與畫布間打造永恆。

日本札幌公園被丟多個行李箱「貼深圳香港機場代碼」 4招看如何正確回收

近日有日本網友在北海道札幌的公園中，發現有多個行李箱棄置於雪中，事件引發當地新聞網報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。