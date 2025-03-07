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半小時內吃掉3公斤漢堡 星國男因此送急診差點喪命

聯合新聞網／ 綜合報導
男子半小時吃下3公斤漢堡，導致腸胃堵塞。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子半小時吃下3公斤漢堡，導致腸胃堵塞。示意圖，非當事人。圖／ingimage

新加坡一名男子參加大胃王挑戰，在30分鐘內吃下超過7磅（約3.2公斤）的巨無霸漢堡，結果導致他的胃部過度膨脹，腸道受到擠壓，一度面臨腸胃爆裂風險，險些送命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的30歲男子參加了大胃王比賽，比賽一結束後，他就覺得腹痛難耐，無法排氣或排便。由於後來腹痛持續加劇，他被緊急送往醫院治療。醫生透過電腦斷層掃描發現，他的胃裡有大量未消化的食物，對周圍器官造成極大壓力，甚至可能導致胃部破裂。

胃部破裂又稱為「胃穿孔」，如果沒有及時處理，可能會引發敗血症，甚至造成多重器官衰竭。負責診治的醫生先是為男子插入鼻胃管，藉此排出胃部的食物來減輕壓力，可是男子的情況卻沒有馬上改善。

幸好就在醫生準備動刀前，男子終於開始排氣，這也代表他的消化系統逐漸恢復正常運作。隨著氣體排出，他的腸道阻塞情況也得到緩解，血液中的白血球指數及酸鹼值也跟著回到正常範圍。五天後，男子終於能夠排便，並且順利出院。

這起個案刊登在《腸胃病學》（Gastroenterology）期刊中。醫生指出，參加大胃王比賽的選手通常會長期訓練擴張胃部，好適應大量的食物。不過這名男子沒有事先進行訓練，才會讓胃部在短時間內承受過大的壓力，進而產生嚴重的併發症。

專家警告，極端暴食可能導致胃部嚴重擴張，進而壓迫十二指腸，使食物無法順利進入小腸，甚至可能引發胰臟發炎及急性腎損傷。此外，極端進食還可能導致腸道破裂、腸壁壞死，甚至因食物回流進入氣管，造成吸入性肺炎。雖然大胃王可以靠此類活動賺得不菲收入，但普通人最好不要貿然挑戰，免得付出慘痛代價。

大胃王 腸胃炎

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