印度環保意識抬頭 15年老車將無法在德里加油

印度環保意識逐漸抬頭，德里政府為了減少空氣污染，宣布4月1日起，車齡超過15年的車輛，將無法於印度德里國家首都區（NCR）加油。

德里環境部部長西爾薩（Manjinder Singh Sirsa）表示，在召開會議針對空污防治措施進行討論後，德里政府將採取嚴格的措施，降低車輛廢氣的排放量。

西爾薩表示，德里政府正讓所有的加油站安裝特殊裝置，來辨別車齡超過15年的車輛，並要求加油站於4月1日起，就不准再讓這些老車加油，政府也會成立特別工作小組來執行這項新的規定。

西爾薩說：「這個團隊4月1日起將開始監督並嚴格執行新規，我們會加強審查進入德里的重型車輛，要確定合乎規定才會放行。」

在此之前，NCR已經在執行車齡超過10年的柴油車，與車齡超過15年的汽油車禁止上路的政策，2021年起還規定自2022年1月1日起，只要發現有人違規上路，車輛就會被扣押，並送往報廢。

為了降低空污，德里政府除了管制車輛，也要求所有高樓、飯店、商業大樓等，必須要安裝防止霧霾的設施。

西爾薩說：「我們將強制德里所有大飯店、大型辦公大樓、機場、大型建築工地等場所，要立即安裝防治霧霾的設施，好控制這些場所周遭的空污。」

除此之外，西爾薩也提到，在今年12月前，德里近90%的壓縮天然氣（CNG）公車都將退場，改由電動公車上路，以符合德里政府要推廣的，讓大眾運輸系統更清潔、更永續的目標。