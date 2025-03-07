澳洲17歲少年攜槍偷登機 被控危及飛安

澳洲警方表示，一名17歲少年今天因攜帶獵槍和彈藥試圖偷偷登機，被控「危及」一架商業航班的安全。

法新社報導，維多利亞州（Victoria）警方表示，這名17歲少年昨天下午試圖在墨爾本（Melbourne）附近，偷偷登上捷星航空（Jetstar）班機，但被乘客聯手制伏，將他壓倒在機上地板。

警方說，他從阿佛朗機場（Avalon airport）周圍安全圍欄上的一個洞口爬進去。這座機場位於墨爾本市西南方約60公里處。

警方在聲明中表示，這名少年今天被控犯下「危害飛機安全」、「非法控制飛機」、持有槍枝及「炸彈惡作劇」行為。

這架預定飛往雪梨的航班上約有160名乘客，無人受傷。這名少年已遭警方拘留。

警官瑞德（Michael Reid）昨晚告訴媒體：「他潛近飛機，爬上了飛機前面的階梯。」

瑞德還說：「當時乘客發現這名男子攜帶槍枝，然後至少有3名乘客將他制伏。」

瑞德表示，警方已與反恐調查人員聯繫，但現在還無法確定少年的犯罪動機。