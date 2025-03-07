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低薪遭重罰逾8千萬…澳洲鼎泰豐全歇業！當地人曝：味道跟台灣完全不同

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照
澳洲鼎泰豐因拒付合法薪資遭重罰，進而退出市場。圖為鼎泰豐示意圖。 聯合報系資料照

台灣鼎泰豐以小籠包等美食夙負盛名，除了在台灣，海外也擁有多家分店，近期澳洲的鼎泰豐分店卻全數歇業，原因是長期沒付給勞工合法薪資，遭到重罰400萬澳元(約8318萬元新台幣），並拒付拖欠款項。目前有些原鼎泰豐餐廳由原班員工繼續工作，只是換成一家連鎖店双囍（Double Chin Eats）的招牌，在同址經營。有雪梨網友指出，鼎泰豐是採品牌授權的方式，讓當地的印尼華人經營，結果遇上黑心商人，才落得退出的下場。

根據澳媒「7NEWS」報導，澳洲鼎泰豐餐廳因長期未付給勞工合法的薪資，在去年4月遭公平工作監察員（FWO）重罰400萬澳元後，還繼續拖欠拒繳罰款，導致鼎泰豐被迫全面退出澳洲市場。目前原鼎泰豐的餐廳採原班員工繼續工作，只是換上連鎖店双囍的招牌。報導還稱，該連鎖店保留了部份備受顧客喜愛的菜單，讓老顧客依舊能吃到鼎泰豐的某些品項，也從台灣菜開始變得更加多元，增加了其他的亞洲菜系。

澳媒指出，鼎泰豐「精心策劃搶劫員工」，長期未付合法工資並製作虛假紀錄，被罰款400萬澳元。公平工作監察員發現，至少有兩家分店少付給17名員工、總計157,025美元(約新台幣516萬元)的工資。

根據2025年澳洲打工薪資規定，法定最低時薪為23.23澳幣(約新台幣483元），而一名2015至2019年任職於雪梨鼎泰豐的前員工指控，剛入行時，時薪僅有10美元(約新台幣328元），後來才增加到15美元(約新台幣493元），「我所有的同事都一樣，每個人都低薪！」

公平工作監察員向鼎泰豐處以197,316美元(約新台幣648萬元)罰款，並要求將這筆罰款分配給一些工資過低的員工，且另一筆389萬美元(約新台幣8095萬元)罰款，迄今也尚未繳清。

Dcard上有網友提到，「澳洲鼎泰豐是加盟店，給印尼華人經營的，只能說被加盟到了一個黑心商人」，有人解釋，其實鼎泰豐海外分店都是品牌授權，「我去過一次在墨爾本，服務離譜的差，小籠包根本跟台灣的鼎泰豐完全不一樣」、「我在雪梨吃過一次鼎泰豐，變成快餐式餐廳，然後味道不一樣，根本不覺得是鼎泰豐」。還有網友補充，「同樣的事情也發生在澳洲大超市woolworths身上，只能說慣老闆真的是不分國界的」。

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