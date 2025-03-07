快訊

越看越焦慮！她遇1亂象嚇到刪Threads 過來人有共鳴：一堆偏激的人

瘋搶私中／錄取率8%擠破頭 進明星私中即握頂大門票？

台灣寶可夢中心推17款超Q寶可夢文具用品！網讚新品束口袋：大人也想用

聽新聞
0:00 / 0:00

日本札幌公園被丟多個行李箱「貼深圳香港機場代碼」 4招看如何正確回收

香港01／ 撰文：張如瀟 朵拉
圖／YouTube@ANNnewsCH
圖／YouTube@ANNnewsCH

近日有日本網友在北海道札幌的公園中，發現有多個行李箱棄置於雪中，事件引發當地新聞網報導，更揭發一連串事件當中，被棄行李箱貼上深圳及香港機場代碼的貼紙。

日本旅行時換新行李箱不難，難就難在淘汰舊行李箱。皆因在日本單邊超過30cm的物品，即屬大型垃圾，胡亂棄置最高可被罰款1,000萬日元（約新台幣222萬元）或監禁5年，大家切勿以身試法！本文教大家在日本淘汰行李箱4個正確方法，馬上看下文了解！

多個行李箱棄置於北海道公園　日本網友怒斥：別來日本！

近日一位日本網友在社交平台X上載照片，發現北海道札幌創成川公園，有多個行李箱棄置於雪中，更怒斥遊客不懂遵守規則就別來日本。

「不知道是中國人、韓國人還是台灣人，但有亞洲大陸的觀光客將不要的行李箱和垃圾，隨地棄置於札幌的創成川公園狸二條廣場。連基本規矩都沒遵守的外國人，我不想讓你來北海道。」

日本棄置行李箱｜撿獲13個行李箱

事件引起關注，據ANN新聞網報導，涉事的札幌公園一共撿獲13個行李箱，有行李箱貼著深圳機場代號「SZX」的標籤。鏡頭一轉，原來其他縣市也有相似情況，其中一個民宿的垃圾箱旁，就找到印有香港機場代碼「HKG」的行李箱。

有日本評論家估計，近年不少旅客因日圓匯率下跌訪日，或會把舊的行李箱到日本，再於日本當地買新的行李箱後，就丟棄舊的在當地。

圖／YouTube@ANNnewsCH
圖／YouTube@ANNnewsCH

不想做失禮港人？大家去日本旅行時，如果要淘汰行李箱，記得要用正確的途經、妥善處理棄置行李箱，否則最高可被罰款1,000萬日元（約新台幣222萬元）或監禁5年！看下文了解在日本處理舊行李箱的4個方法！

日本棄置行李箱【1】關西國際機場 — 免費回收

日本有兩個機場可回收淘汰的行李箱，其中一個便是關西國際機場！關西國際機場提供24小時「行李箱回收再利用服務」，免費回收無法使用的行李箱。旅客去到關西國際機場第1航站樓2樓問詢櫃檯，只須需出示機票和護照，並在所有權放棄書上簽字，即完成相關手續！

在關西國際機場可免費回收行李箱。（fb@関西エアポート株式会社 — Kansai Airports）
在關西國際機場可免費回收行李箱。（fb@関西エアポート株式会社 — Kansai Airports）

日本棄置行李箱【2】成田機場 — 修理店收費處理

位於成田機場第1航廈B1層的店舖Riat!，是日本大型連鎖鞋包修理店，提供修理、清潔、護理、翻新等服務，也能為行李箱更換輪子和開鎖。旅客支付1,100日圓（約新台幣244元）便可處理舊行李箱。不過Riat!官網並沒有列出有關服務，旅客如有需要可以到店詢問服務詳情。

Riat!

地址：成田機場第1航廈B1層

營業時間：08:00至18:00

Riat!是日本大型連鎖鞋包修理店。（羽田機場官方網站圖片）
Riat!是日本大型連鎖鞋包修理店。（羽田機場官方網站圖片）

日本棄置行李箱【3】酒店代為丟棄

旅客淘汰行李箱最簡單的方式，就是拜託酒店人員處理代為丟棄，通常會酌收1000至3000日圓（約新台幣220至660元）的處理手續費。如果大家需要棄置行李箱，試試詢問酒店人員吧！

日本棄置行李箱【4】回收行李箱　為環保出一分力

旅行用品公司ACE的「ACE Recycle PROJECT」行李箱回收活動，從2000年開始截至2024年8月回收了4萬多個行李箱。客人購買ACE 2萬日圓以上（約新台幣4400元）硬質行李箱，即可獲得一張回收券，回收任何公司的硬質和軟質行李箱、拉桿包。

可重用的行李箱修復後，會捐贈予日本NPO和慈善機構，或將其中一部分用於租賃。不可重用的行李箱會被分解成塑料和金屬回收。客人須支付回收行李箱的運費，費用如下：

回收行李箱產生的運費根據地域略有不同。（ACE Recycle PROJECT網站截圖）
回收行李箱產生的運費根據地域略有不同。（ACE Recycle PROJECT網站截圖）

延伸閱讀：

Trip.com優惠碼2025｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學

Klook優惠碼2025｜滿$500減$100！3月Promo Code+信用卡優惠碼

文章授權轉載自《香港01》

出國旅遊 大型垃圾 日本 行李箱 觀光客

延伸閱讀

7-11日本母公司力抗對手併購 換上外籍社長、子公司IPO籌資

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

恐怖！行李箱打開全是人屍…心肝腎全被摘除 監視器曝驚人畫面

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

相關新聞

永恆的大師！歐洲慶祝「米開朗基羅誕辰550年」

1475 年 3 月 6 日的夜晚，托斯卡納山區的小鎮卡普雷塞迎來了一位將改變藝術史的靈魂——米開朗基羅。在瓦薩里的描述裡，當夜吉星高照，金星步入木星的宮位，象徵智慧與美的交會，而水星主宰其命運，預示著他非凡的藝術天命。這個初生的嬰孩是上天賜予人間的奇蹟，他的雙手將在大理石與畫布間打造永恆。

日本札幌公園被丟多個行李箱「貼深圳香港機場代碼」 4招看如何正確回收

近日有日本網友在北海道札幌的公園中，發現有多個行李箱棄置於雪中，事件引發當地新聞網報導...

泰國詐團如何挑肥羊？中韓遊客「殺氣重」 日本人光從眼神就被看穿

根據日媒「moneypost」的報導，近年來泰國迎接更多消費力強的中國與韓國遊客，日本旅客成為詐騙目標的情況有所減少，一位在曼谷短期居留的日本網路編輯分享獨自觀察的日本人與中國、韓國遊客的不同之處。

讓人愛上「生吃蔬菜」！營收大增兩成 日本沙拉醬品牌 Kewpie 如何辦到？

日本食品企業丘比（Kewpie）將在中國通過「食育」（編者注：食育是日本的一個概念，指通過教育促進健康飲食習慣）擴大調味品的銷售。在幾乎沒有生食蔬菜習慣的中國，丘比正在通過社區等，持續開展傳播蔬菜營養的腳踏實地的活動。

阿斯匹靈如何抗癌？科學家驚人發現解謎團：癌症早期效果最佳

英國劍橋大學研究團隊在動物實驗中發現，廉價的止痛藥「阿斯匹靈」能夠增強免疫系統對抗癌症的能力，進而阻止癌細胞擴散。這項令人驚喜的發現，未來有望為癌症患者帶來新的治療選擇，但專家強調，民眾切勿自行服用阿斯匹靈。

罕見氣旋來襲 澳洲東岸出現強風豪雨、破紀錄巨浪

熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流今天開始襲擊人口稠密的澳洲東岸，成為50多年來侵襲該地區的第1個熱帶氣旋，並帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。