大阪世博會 TECH WORLD館7大亮點首度亮相

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活。

外貿協會副秘書長邱揮立同時也是 TECH WORLD館館長說明， TECH WORLD 館配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。在世博會多達180個參展單位中，台灣展館將呈現7大亮點。

首先，建築外觀呈現「心之山」意象，以群山象徵臺灣的多元文化與豐富自然生態，外觀運用環保金屬板折射光影呈現山的壯麗及雄偉，並以「心之山」寓意每個人心中的願景與共好起點。

第二，以六感體驗打造沉浸式展演，展館的三大劇場（生命、自然、未來）將以沉浸式體驗展示嶄新科技，運用560支全彩智慧顯示系統與參觀者互動，並透過360度環景效果，以及打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和心感等六感體驗，展現臺灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。

第三、提供參觀者AI互動旅程吸引來台觀光，參觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的臺灣觀光行程，讓感動延續，並促成更多參觀民眾來臺觀光。

第四、建置虛擬展館與官網互動體驗，線上線下結合，突破空間限制，讓全球觀眾透過「虛擬世博」感受臺灣之美，並體驗個性化數位內容。

第五、由金馬團隊打造主視覺，結合台灣特色打造動態主視覺，呈現自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶，展現臺灣多元文化與產業

第六、採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神以「臺灣杉」象徵堅韌精神，服裝採用環保材質（玉米纖維與牡蠣殼再生紗），展現永續與海洋資源再利用的精神。