快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

大阪世博會 TECH WORLD館7大亮點首度亮相

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會副秘書長邱揮立同時也是TECH WORLD館館長。黃淑惠攝
外貿協會副秘書長邱揮立同時也是TECH WORLD館館長。黃淑惠攝

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活。

外貿協會副秘書長邱揮立同時也是 TECH WORLD館館長說明， TECH WORLD 館配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。在世博會多達180個參展單位中，台灣展館將呈現7大亮點。

首先，建築外觀呈現「心之山」意象，以群山象徵臺灣的多元文化與豐富自然生態，外觀運用環保金屬板折射光影呈現山的壯麗及雄偉，並以「心之山」寓意每個人心中的願景與共好起點。

第二，以六感體驗打造沉浸式展演，展館的三大劇場（生命、自然、未來）將以沉浸式體驗展示嶄新科技，運用560支全彩智慧顯示系統與參觀者互動，並透過360度環景效果，以及打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和心感等六感體驗，展現臺灣的生物多樣性、自然之美與人類未來世界。

第三、提供參觀者AI互動旅程吸引來台觀光，參觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的臺灣觀光行程，讓感動延續，並促成更多參觀民眾來臺觀光。

第四、建置虛擬展館與官網互動體驗，線上線下結合，突破空間限制，讓全球觀眾透過「虛擬世博」感受臺灣之美，並體驗個性化數位內容。

第五、由金馬團隊打造主視覺，結合台灣特色打造動態主視覺，呈現自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶，展現臺灣多元文化與產業

第六、採用永續理念導覽制服，以「臺灣杉」象徵堅韌精神以「臺灣杉」象徵堅韌精神，服裝採用環保材質（玉米纖維與牡蠣殼再生紗），展現永續與海洋資源再利用的精神。

第七、規劃展館月月藝文活動，TECH WORLD 館自4月開幕起，每月均安排藝文團體表演，包含原住民文化表演及臺灣傳統藝術等，傳達臺灣文化特色。

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活。黃淑惠攝
睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活。黃淑惠攝
睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場首度開箱記者會。貿協提供
睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，即將於4月13日在日本大阪盛大登場首度開箱記者會。貿協提供
TECH WORLD 館配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。黃淑惠攝
TECH WORLD 館配合大會主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。黃淑惠攝

環保 自然生態 觀光

延伸閱讀

大阪世博4月登場 台灣館「TECH WORLD」造形與彩蛋現身

美晶片法取消怎辦？經濟部：為業界爭取最佳投資條件

日本男子打死7歲外甥女 與父商議「灌水泥棄屍」藏家中11年

動物展演合法「有困難 」 苗縣：每月稽查以輔導為主

相關新聞

阿斯匹靈如何抗癌？科學家驚人發現解謎團：癌症早期效果最佳

英國劍橋大學研究團隊在動物實驗中發現，廉價的止痛藥「阿斯匹靈」能夠增強免疫系統對抗癌症的能力，進而阻止癌細胞擴散。這項令人驚喜的發現，未來有望為癌症患者帶來新的治療選擇，但專家強調，民眾切勿自行服用阿斯匹靈。

罕見氣旋來襲 澳洲東岸出現強風豪雨、破紀錄巨浪

熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流今天開始襲擊人口稠密的澳洲東岸，成為50多年來侵襲該地區的第1個熱帶氣旋，並帶...

雅加達淹水近郊陷入癱瘓 專家：過度開發是主因之一

雅加達與近郊城市近日發生大規模洪災，其中災情最嚴峻的勿加西，當地官員一度宣布整座城市「陷入癱瘓」，至今仍有上百名居民被撤...

永恆的當代：米開朗基羅誕辰 550 週年，從未過時的藝術精神

卡普雷塞小鎮在文藝復興時代屬於佛羅倫斯共和國的管轄範圍，1913 年正式更名為「卡普雷塞．米開朗基羅」（Caprese Michelangelo），以紀念這位大師。今年，從義大利到德國、美國，世界各地的展覽與活動，都在證明他的名字依然閃耀，永遠屬於當代，從未過時。每年的 3 月 6 日，義大利許多機構都會舉辦活動慶祝，今年更是適逢米開朗基羅誕辰 550 週年。托斯卡納地區有一系列活動向米開朗基羅致敬。3 月底，米開朗基羅的故居博物館（Casa Buonarroti）將變身為沉浸式劇場與活動空間，透過互動式體驗，引領年輕世代親身探索這位文藝復興大師的世界。當米開朗基羅的雕塑在燈光下煥發新意、當他的詩歌化作樂音迴盪，這些現代的藝術詮釋，是否正是對「經典如何保持當代性」的最佳回應？

大阪世博4月登場 台灣館「TECH WORLD」造形與彩蛋現身

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，今年4月13日即將在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，將透過智慧...

中國留英博士生性侵案受害者或逾50人 富二代背景、住奢華公寓

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，期間生活奢華，每月花費4000英鎊（約40126港元）租住高層豪華公寓。警方在他家中搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌服裝，有些放在衣櫃裏，標籤都未剪。英國警方指他喜歡用微信、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中落藥，其後進行強姦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。