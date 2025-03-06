日調查外籍客動向 7成受訪亞洲人對大阪世博感興趣

由日本財務省管轄的日本政策投資銀行（DBJ公司）調查日本關西地區、中國地區（廣島、岡山等5縣）、四國地區招攬外籍旅客的情形顯示，亞洲旅客有70%對大阪關西世博感興趣；有64%對瀨戶內國際藝術季感興趣。

日本KSB瀨戶內海放送報導，上述地區2024年的入境人數，較2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，關西地區（關西機場）增加15%、中國地區（廣島、岡山、米子機場及下關港）增加6%，而四國地區（高松、松山機場）則是大增85%。

日圓貶值，上述地區都表示，外籍旅客購物數量創歷年新高。訪關西與中國地區的外籍旅客錢花在高檔餐廳者多。訪四國地區的外籍旅客下榻則是選擇檔次升級的住宿設施。

上述地區的推薦度，亞洲旅客合計「極力推薦」及「想推薦」回答心目中的排序是「中國、四國、關西」地區；歐美澳旅客則是「關西、四國、中國」地區

2025年世界博覽會（大阪關西世博，4/13至10/13）與瀨戶內國際藝術祭（春會期5/18-5/25、夏會期8/1-8/31、秋會期10/3-11/9）舉辦時間幾乎重疊。

調查顯示，亞洲旅客對大阪關西世博感興趣者70%、對瀨戶內國際藝術祭感興趣者64%；歐美澳旅客對大阪關西世博感興趣者55%、對瀨戶內國際藝術祭感興趣者49%。

調查是2024年7月針對亞洲及歐美澳共12國有旅行經驗者為對象實施網路調查，獲得7796人作答。