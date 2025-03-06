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阿斯匹靈如何抗癌？科學家驚人發現解謎團：癌症早期效果最佳

聯合新聞網／ 綜合報導
專家強調，民眾切勿自行服用阿斯匹靈。示意圖／ingimage
專家強調，民眾切勿自行服用阿斯匹靈。示意圖／ingimage

英國劍橋大學研究團隊在動物實驗中發現，廉價的止痛藥「阿斯匹靈」能夠增強免疫系統對抗癌症的能力，進而阻止癌細胞擴散。這項令人驚喜的發現，未來有望為癌症患者帶來新的治療選擇，但專家強調，民眾切勿自行服用阿斯匹靈。

根據BBC報導，長期以來，科學家觀察到定期服用阿斯匹靈的人，若罹患癌症，存活率往往較高。然而，阿斯匹靈如何發揮抗癌作用，一直是未解之謎。

這項最新研究聚焦於癌症的一個脆弱時刻：當癌細胞從原發腫瘤脫離，試圖轉移到身體其他部位時。這個稱為「轉移」的過程，是導致大多數癌症死亡的原因。

人體免疫系統中的T細胞，能夠識別並摧毀試圖在新地點紮根的轉移癌細胞。但研究發現，血液中的血小板會抑制T細胞的活性，使其難以有效清除癌細胞。阿斯匹靈的作用，正是透過擾亂血小板的功能，解除其對T細胞的抑制，從而使T細胞能夠更有效地追蹤並消滅癌細胞。

劍橋大學羅伊喬杜里（Rahul Roychoudhuri）教授表示：「阿斯匹靈可能透過釋放免疫系統的力量，識別並殺死轉移的癌細胞，來發揮作用。」他認為，阿斯匹靈在早期發現的癌症中效果最佳，可在手術等治療後使用，幫助免疫系統清除可能已經擴散的癌細胞

不過，由於實驗還在測試階段，倫敦癌症研究員索拉特（Mangesh Thorat）教授提醒：「如果你是癌症患者，請不要急著去藥房購買阿斯匹靈，而是積極考慮參與正在進行或即將進行的阿斯匹靈臨床試驗。」

索拉特指出，這項研究為理解阿斯匹靈的作用機制提供了「拼圖中缺失的一塊」，但仍有許多問題需要解答。阿斯匹靈可能引起包括中風在內的危險內出血，因此必須權衡其風險。目前尚不清楚阿斯匹靈對所有癌症都有效，還是僅對特定癌症有效。此外，這項研究仍處於動物實驗階段，需要進一步的臨床試驗來驗證其在人體中的效果。

倫敦大學學院醫學研究委員會臨床試驗部的蘭利（Ruth Langley）教授，正在領導「Add-Aspirin」試驗，研究阿斯匹靈是否能阻止早期癌症復發。她表示，這項研究的結果是「一項重要的發現」，有助於確定「哪些患者在癌症診斷後最有可能從阿斯匹靈中受益」。

不過，蘭利也再次提醒民眾，阿斯匹靈存在風險，「在開始服用之前，務必諮詢醫生」。

BBC 抗癌 癌症 癌細胞 科學家

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