快訊

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

外國投資客違法當包租公 泰國政府將掃蕩日租房

中央社／ 曼谷6日專電

COVID-19疫情後，大量觀光客回流，曼谷近日傳出外國投資客違法以日租方式出租公寓大廈房間給遊客，泰國政府官員、警方及移民警察等將共同執法，大力打擊非法的日租業務。

曼谷近日傳出外國投資客買下公寓大廈，再大量把房間以日租方式出租給遊客的事件。經過新聞報導後，事件越滾越大，泰媒報導，投資客多以中國人居多，甚至傳出也有台灣投資客在曼谷進行日租業務。

這些公寓大廈的出租多透過線上平台，但根據泰國旅館法，沒有取得旅館經營執照就執行旅館業務，將被罰款2萬泰銖（約新台幣1萬9400元），沒立即停業的話每天加罰1萬泰銖，多數公寓大廈也禁止住戶經營短期出租業務。

由於事件持續延燒，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，國會眾議院行政委員會昨天開會討論如何因應此事，委員會主席、眾議員柯拉威（Korrawee Prissananantakul）指出，日租房間是違法的，更嚴重的問題是外國人擁有公寓大廈的比例可能超過法定比例。

出席會議的法務專家拉塔威（Rattawit Jitsujaritwong）指出，把房間像旅館一樣用日租方式租出去是違法的，如果公寓大廈的管理者知道這件事，他們也可能面臨法律訴訟。

報導指出，由於這些日租房間多在線上平台出租，房東人根本不在泰國，因此讓執法顯得更困難，未來各府的政府官員、警方及移民警察等將共同執法，打擊這些非法出租業務。同時，泰國政府也會要求線上平台移除這些日租房間廣告，並要公寓大廈的管理員通知住戶，日租房間是違法的。

公寓 房間 曼谷

延伸閱讀

泰國刺激觀光 擬放寬佛教節日特定地點可賣酒

泰國研議在泰柬邊境建牆 加強打擊非法越境

大陸保租房密集釋出 租金看跌

泰國遣返維吾爾人引發擔憂 美、日要公民提高警覺

相關新聞

永恆的當代：米開朗基羅誕辰 550 週年，從未過時的藝術精神

卡普雷塞小鎮在文藝復興時代屬於佛羅倫斯共和國的管轄範圍，1913 年正式更名為「卡普雷塞．米開朗基羅」（Caprese Michelangelo），以紀念這位大師。今年，從義大利到德國、美國，世界各地的展覽與活動，都在證明他的名字依然閃耀，永遠屬於當代，從未過時。每年的 3 月 6 日，義大利許多機構都會舉辦活動慶祝，今年更是適逢米開朗基羅誕辰 550 週年。托斯卡納地區有一系列活動向米開朗基羅致敬。3 月底，米開朗基羅的故居博物館（Casa Buonarroti）將變身為沉浸式劇場與活動空間，透過互動式體驗，引領年輕世代親身探索這位文藝復興大師的世界。當米開朗基羅的雕塑在燈光下煥發新意、當他的詩歌化作樂音迴盪，這些現代的藝術詮釋，是否正是對「經典如何保持當代性」的最佳回應？

罕見氣旋來襲 澳洲東岸出現強風豪雨、破紀錄巨浪

熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流今天開始襲擊人口稠密的澳洲東岸，成為50多年來侵襲該地區的第1個熱帶氣旋，並帶...

雅加達淹水近郊陷入癱瘓 專家：過度開發是主因之一

雅加達與近郊城市近日發生大規模洪災，其中災情最嚴峻的勿加西，當地官員一度宣布整座城市「陷入癱瘓」，至今仍有上百名居民被撤...

大阪世博4月登場 台灣館「TECH WORLD」造形與彩蛋現身

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，今年4月13日即將在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，將透過智慧...

中國留英博士生性侵案受害者或逾50人 富二代背景、住奢華公寓

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，期間生活奢華，每月花費4000英鎊（約40126港元）租住高層豪華公寓。警方在他家中搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌服裝，有些放在衣櫃裏，標籤都未剪。英國警方指他喜歡用微信、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中落藥，其後進行強姦。

「愛你的梅根」新影集秀廚藝 網嘲：侵犯義大利料理

哈利王子的夫人梅根與影劇串流平台Netflix（網飛）合作的新影集「愛你的梅根」（With Love, Meghan）近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。