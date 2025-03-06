雅加達淹水近郊陷入癱瘓 專家：過度開發是主因之一

雅加達與近郊城市近日發生大規模洪災，其中災情最嚴峻的勿加西，當地官員一度宣布整座城市「陷入癱瘓」，至今仍有上百名居民被撤離到收容中心。專家指出，當地過度開發導致缺少集水區是造成嚴重洪災的主因。

過去幾天的豪雨，導致印尼首都雅加達及周邊城市出現淹水情形，特別是位於西爪哇省的勿加西（Bekasi）災情最慘重。直至5日晚間，勿加西12個行政區中，仍有8個行政區淹水，整座城市幾乎都泡在水中。市長德瑞（Tri Adhianto）一度宣布，城市「陷入癱瘓」。

當地的購物中心更因附近河堤坍塌，洪水灌入商場地下室，一度有數十人被困在高樓層區域數小時等待救援。

專家表示，勿加西過度開發是導致洪災特別嚴重的主因之一，並指出，因該地區建築密度高，集水區不足。

印尼加札馬達大學（UGM）減災專家賈蒂（DjatiMardiatno）今天告訴雅加達郵報（Jakarta Post），「降雨增加或如過度開發等風險因素增加，都會導致洪水災情更為嚴峻」。他認為，勿加西嚴重水災是這2個原因結合所致。

報導引述高力國際（Colliers International）2023年的數據指出，至2025年，勿加西將成為大雅加達擁有最多購物中心的區域。

賈蒂坦承，強降雨是造成淹水的原因，但大雅加達地區的問題是過度開發。他說：「當你在土地上建造一棟建築物時，應該有另一個新的開放空間來儲存洪水，但雅加達的問題是，蓋了建築物的空地，幾乎沒有任何能替代的（空間）。」

他續指，茂物（Bogor）的河川溢流導致了勿加西河暴發洪災，這代表減災工作並未與周邊城市結合，並補充，「若沒有良好的空間規畫和災害管理，例如建造水庫或對河川進行管理，勿加西將繼續面臨洪水威脅」。