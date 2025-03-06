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大阪世博4月登場 台灣館「TECH WORLD」造形與彩蛋現身

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣在大阪世博的展館以「TECH WORLD 」為名，建築外觀呈現「心之山」意象。圖／貿協提供
台灣在大阪世博的展館以「TECH WORLD 」為名，建築外觀呈現「心之山」意象。圖／貿協提供

睽違5年的國際盛會「世界博覽會」，今年4月13日即將在日本大阪盛大登場，台灣以TECH WORLD館名義參展，將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請。台灣以T及W的意象，隱藏在圖案中展現，讓參觀者有尋找彩蛋的樂趣。大阪世博展期到10月13日止。

世博會有180 個參展單位， 台灣的「TECH WORLD 館」配合大會主題，以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。

外貿協會副秘書長、Tech World館長邱揮立表示，現在所有世博會的主題都是跟生命及永續相關，希望可以藉此提升人類生活達到更好品質，這次展覽集結國內上百家設計團隊，用了很多台灣元素，如台北101、珍珠奶茶、晶片等等，讓人對台灣特色一目了然。

TECH WORLD 館有7大亮點：建築外觀呈現「心之山」意象；運用560支全彩智慧顯示系統與參觀者互動，並透過360度環景效果，以及打造視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺和心感等六感體驗。

展覽提供AI體驗，參觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的台灣觀光行程，經濟部次長江文若致詞時表示，每一位參觀展館的人都會配戴AI智能手環，根據觀展心跳，進一步了解觀展者最喜歡的劇場，例如喜歡台灣的好山好水，就會向參觀者推薦客製化行程，吸引各多旅客來台。

除了實境展館，還有虛擬展館與官網互動體驗，線上線下結合，突破空間限制，讓全球觀眾透過「虛擬世博」感受台灣之美，並體驗個性化數位內容。

展館結合台灣特色打造動態主視覺，呈現自然生態、農產、半導體科技、台北101與珍珠奶茶，展現臺灣多元文化與產業實力。導覽人員的制服也很特別，以玉米纖維與牡蠣殼再生紗為材質，打造「台灣杉」，展現永續與海洋資源再利用的精神。

TECH WORLD 館自4月開幕起，每月都安排藝文團體表演，有原住民文化表演及台灣傳統藝術，傳達台灣文化特色。

世博 台北101

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