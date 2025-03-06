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罕見氣旋來襲 澳洲東岸出現強風豪雨、破紀錄巨浪

中央社／ 黃金海岸6日綜合外電報導
熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流開始襲擊人口稠密的澳洲東岸。 法新社
熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流開始襲擊人口稠密的澳洲東岸。 法新社

熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）的外圍環流今天開始襲擊人口稠密的澳洲東岸，成為50多年來侵襲該地區的第1個熱帶氣旋，並帶來傾盆大雨和破紀錄大浪。

路透社報導，當局已宣布關閉機場和學校，公共運輸也被迫中斷。居民紛紛儲備物資，在房屋旁堆起沙包，以防範2級氣旋可能帶來的洪災。

氣象機構的最新預報顯示，艾佛瑞德可能於7日下午、甚至8日清晨在澳洲人口第3大城布里斯本（Brisbane）附近登陸，而先前預測的登陸時間為7日早上。

新南威爾斯（New South Wales）州長柯民思（ChrisMinns）表示，「這表示我們社區遭到肆虐的時間，包括豪雨、強風和巨浪，將比我們原本預期的時間更長。」

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）氣象預報員史卡利（Sarah Scully）告訴法新社，「沿海地區已出現大風，海浪非常大，湧浪很強勁。這是因為艾佛瑞德在珊瑚海（Coral Sea）上徘徊，催生大量波浪能。」

斯卡利表示，布里斯本南方的黃金海岸（GoldCoast）已記錄到12.4公尺高的巨浪，創下當地監測站的最高紀錄。部分城鎮的降雨量已突破200毫米。

公用事業公司Essential Energy表示，強風導致4000多戶家庭無電可用。

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）表示，很多人面臨危險狀況，「約有450萬人。」

澳洲 黃金

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