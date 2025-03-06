中國留英博士生性侵案受害者或逾50人 富二代背景、住奢華公寓

中國博士生鄒鎮豪（Zhenhao Zou）因在2019年到2024年間在英國和中國強姦10名女性，於3月5日被判11宗強姦罪罪成，另有17宗罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國媒體揭露，鄒鎮豪自2017年開始在倫敦生活，期間生活奢華，每月花費4000英鎊（約40126港元）租住高層豪華公寓。警方在他家中搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶和名牌服裝，有些放在衣櫃裏，標籤都未剪。英國警方指他喜歡用微信、小紅書和Bumble約女性到他家中飲酒，然後在飲品中落藥，其後進行強姦。

英國媒體揭露鄒鎮豪富二代背景 喜用小紅書、微信及社交媒體獵豔

據英國媒體報道， 鄒鎮豪是廣東東莞人，父親在一家國有企業工作。2017年9月他負荊英國留學，最初在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的皇后大學（Queen's University）主修機械工程。

他其後在倫敦大學（University College London，UCL）完成碩士學位，並於2021年開始攻讀工程學博士學位。

據英國廣播公司（BBC）報道，鄒鎮豪租住的公寓每月租金4000英鎊（約40126港元），座落在倫敦一棟高級公寓的高層單位，可以俯瞰整個城市。

報道指，倫敦警察廳是因為接到一宗投訴而對鄒鎮豪展開調查，在其寓所搜出大量名牌袋、珠寶、勞力士手錶及名牌服裝，有些甚至仍放在衣櫃裏，標籤都還未剪。警方同時亦檢獲迷姦藥、偷拍攝錄機、筆記電腦和手機。

報道同時提到，儘管鄒鎮豪在英國生活多年，他在接受警方審訊或審判時拒絕說英語，而是透過翻譯進行交流。

英國倫敦警方在鄒鎮豪寓所搜出偷拍鏡頭、藥物和受害女性的個人物品：

調查人員在鄒鎮豪的電子設備中發現數百條影片，報道指他主要使用社交媒體應用程式聯繫女性，並邀請她們到他的公寓飲酒或學習。鄒鎮豪會在她們的飲料中落藥。

在對鄒鎮豪強姦和毆打女性的影片進行分析後，調查人員開始懷疑他不僅在倫敦，還在中國犯下同樣的罪行。

據報道，在審判期間，警方與中國公安部合作，確保其中一名受害者能夠向法院提供證據。

倫敦警方向受害人作出呼籲：

審訊結束後，倫敦警察廳希望透過公開呼籲尋獲更多被鄒鎮豪侵犯的受害者。

倫敦警察廳表示，他們希望曾於2019至2024年期間，如果曾與鄒鎮豪有過交接，在倫敦居住的中國的女性留學生或曾在中國與他有過交接的人跟他們聯繫。

倫敦警方指，那些曾透過微信或小紅書、Bumble等約會應用程式以及其他網路平台與鄒鎮豪的人士應與他們聯繫。他們同時呼籲那些曾造訪鄒鎮豪位於倫敦市中心沃本廣場 (Woburn Place) 或倫敦南部象堡 (Elephant and Castle) 教堂庭院街 (Churchyard Row) 住所的人士盡快跟他們聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》