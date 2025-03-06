日本東北新幹線行駛間「列車脫鉤分離」 650名乘客滯留無傷亡

繼貝聿銘和王澍之後，中國大陸建築師劉家琨成為第三位拿下普立茲克建築獎（Pritzker prize）的華人建築師。也是小說家的劉家琨接受西方媒體訪問表示，「我渴望像水一樣滲透一個地方，不帶我個人的固定風格，滲入當地的環境。」這位文人建築師為何能獲得「建築界的諾貝爾獎」？ 劉家琨獲獎後，英國衛報的建築及設計評論家溫萊特（Oliver Wainwright）訪問了他。劉家琨在他的事務所受訪，家琨建築設計事務所位在成都一棟不起眼的公寓裡，辦公室有3隻貓看守，劉家琨還在同棟公寓裡開了一間咖啡店和畫廊……

2025-03-06 10:30