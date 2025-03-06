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日本東北新幹線行駛間「列車脫鉤分離」 650名乘客滯留無傷亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
東北新幹線「隼・小町21號」列車6日上午從東京車站出發，行駛至上野至大宮之間時，車廂連接出現斷裂問題。取自YT
東北新幹線「隼・小町21號」列車6日上午從東京車站出發，行駛至上野至大宮之間時，車廂連接出現斷裂問題。取自YT

JR東日本表示，日本當地時間6日上午11時30分左右，在上野站和大宮站行駛的東北新幹線，車輛的連接部位突然脫鉤分離，緊急停駛。受此影響，東北新幹線東京車站到新青森區間、北陸新幹線和上越新幹線等部分區間也暫停行駛，預計列車於當地時間下午2時30分左右恢復營運。

仙台放送、NHK等日媒報導，東北新幹線「隼・小町21號」列車當日於上午11時20分從東京車站出發。約10分鐘後，當列車駛至上野至大宮之間時，「隼號」與「小町號」車廂連接出現斷裂問題。

JR東日本表示，由於要對涉事列車進行檢查，東北新幹線東京車站至新青森站之間兩條線路已暫停服務。

報導指，受此影響，東北、秋田、山形、上越、北陸等地的新幹線列車無法運作。

JR東日本指出，車上約有650名乘客，沒有人受傷，車上的空調也能正常運作。

東北新幹線去年9月也發生過2車廂脫鉤分離的狀況，JR東日本當時指出，判斷是一塊金屬片接觸到開關，觸發分離車輛的功能。JR東日本已開始調查今天的事件與去年是否有關。

新幹線 日本

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