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南極洲漂移北上 世界最大冰山擱淺島嶼

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
冰山示意圖。A23a巨大冰山北上漂移，最終擱淺於距離南極洲約70公里的南喬治亞島周遭。（Photo by Visit Greenland on Unsplash under C.C License）
冰山示意圖。A23a巨大冰山北上漂移，最終擱淺於距離南極洲約70公里的南喬治亞島周遭。（Photo by Visit Greenland on Unsplash under C.C License）

面積約3300平方公里、重量約1兆噸重的A23a冰山，歷經長達5年的海上漂移，最終成功擱淺在南喬治亞島島嶼周遭，但仍有機率撞擊造成生態破壞。專家指出，巨大冰山擱淺位置不會傷害野生動物，甚至能為牠們帶來營養物質。

A23a冰山擱淺島嶼

CNN》報導，自2020年以來，目前世界上最大的A23a冰山從南極洲向北漂移，如今於距離南極洲約70公里處的南喬治亞島擱淺，未來恐有可能撞擊島嶼造成生態破壞。

英國南極調查局海洋學家梅傑斯表示，在過去幾十年裡，儘管許多冰山成功穿過南極海，但也容易融化而分崩離析，不過A23a卻依然維持大面積冰山，並成功擱淺在島嶼周遭。

事實上，過去五年來，南極地區曾發生過兩次類似規模的地震，而如此巨大的冰山是南極冰蓋生命週期中普遍正常的一部分。然而，自2000年以來，南極冰棚已損失60000億噸質量，而氣候變遷也加速導致冰層融化。

冰山含有營養物質

衛報》報導，目前冰山擱淺位置並不阻礙野生動物的遷徙路途，但若是過於靠近島嶼，將會影響企鵝和海豹的生存空間，並減少島上幼鳥和雛鳥獲得的食物量，並且增加死亡率。

然而，就其當前位置而言，A23a冰山可以為野生動物帶來益處。梅傑斯指出，冰山擱淺和融化產生的營養物質，有助於增加區域生態系的食物供應，而該地區擁有約500萬隻海豹和6500萬隻繁殖鳥類，共30種不同物種。

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