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泰國詐團如何挑肥羊？中韓遊客「殺氣重」 日本人光從眼神就被看穿

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國是國際觀光的熱點。 示意圖／ingimage
泰國是國際觀光的熱點。 示意圖／ingimage

根據日媒「moneypost」的報導，近年來泰國迎接更多消費力強的中國與韓國遊客，日本旅客成為詐騙目標的情況有所減少，但仍存在著「日本人好騙」的印象。一位在曼谷短期居留的日本網路編輯，分享他獨自觀察到的日本人與中國、韓國遊客的不同之處。

他指出，搭乘泰國特有的「嘟嘟車」就是典型陷阱之一。部分司機會遊說旅客前往販售品牌商品或珠寶的店家，實際上這些商品多為仿冒品。一旦進入，店家立刻關門，門口甚至有壯漢守候，營造無法輕易離開的壓迫感，讓遊客因恐懼而掏錢購物，而司機也能從中抽取回扣。

此外，日本人的穿著與行為習慣，使他們在泰國顯得特別顯眼。例如，年輕男性常穿寬褲、New Balance球鞋，搭配斜背小包，即使在餐廳用餐也不會取下。女性則偏好樸素衣著，妝化得很白、注重防曬，常戴帽子、很安靜且2人結伴同行。在飲食上，日本遊客習慣慢慢研究菜單，有時候會讓店員有些不耐煩。最常點的仍是冬蔭功（Tom Yum Kung），即便有更適合個人口味的選擇，仍會因「大家都點」而隨波逐流。

雖然日本人低調、親切的形象普遍受到好評，但這種「放鬆的眼神」反而成為詐騙集團的目標。相較之下，中韓遊客表情較具警戒心，有準備大肆購物的殺氣，讓不肖業者較難下手。專家提醒，日本旅客在海外應提高警覺，了解當地詐騙手法，避免過於信任陌生人，以免落入觀光陷阱。

日本 泰國 詐騙

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