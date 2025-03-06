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立陶宛議員遭惡作劇 收到「頭等艙假機票」騙他赴美見馬斯克

中央社／ 維爾紐斯6日專電
澤馬塔帝斯被告知，赴美將與執掌DOGE的億萬富翁馬斯克（見圖）會面，不過他必須先在社群媒體上發表貼文，讚揚馬斯克的成就。（路透）
澤馬塔帝斯被告知，赴美將與執掌DOGE的億萬富翁馬斯克（見圖）會面，不過他必須先在社群媒體上發表貼文，讚揚馬斯克的成就。（路透）

立陶宛國會議員澤馬塔帝斯日前遭匿名人士惡作劇欺騙，誤信自己獲邀赴美與美國政府效率部官員會面，直到機場才發現對方提供的是偽造機票。雪上加霜的是，澤馬塔帝斯恐還將面臨涉貪與違反國會規範的調查。

立陶宛新聞網Delfi報導，線上媒體Laisves TV創辦人塔皮納斯（Andrius Tapinas）4日在YouTube頻道揭露，一位匿名人士冒充美國政府效率部（DOGE）官員，成功欺騙「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）政黨主席、國會議員澤馬塔帝斯（RemigijusŽemaitaitis）。

據該人士提供的電子郵件顯示，澤馬塔帝斯在信件中談及立陶宛政局，詢問美國國際開發總署（USAID）是否資助立陶宛媒體及非政府組織。澤馬塔帝斯還批評立陶宛總統瑙塞達（GitanasNausėda），並對美國駐立陶宛大使館的行動表示質疑。

澤馬塔帝斯先前向國會申請訪美，稱此行屬私人性質。原定的訪美行程計劃於3月初進行，但澤馬塔帝斯曾要求該名自稱DOGE的人士不要公開資訊，以避免立陶宛媒體關注。隨後，他收到頭等艙機票、五星級飯店預訂，及百老匯音樂劇「大亨小傳」門票，總價值3萬歐元（約新台幣106萬元），澤馬塔帝斯原本可能打算隱瞞此事。

此外，此名惡作劇人士還告訴澤馬塔帝斯，屆時他將與執掌DOGE的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）會面，不過他必須先在社群媒體上發表貼文，讚揚馬斯克的成就。

澤馬塔帝斯於出發日到維爾紐斯機場辦理登機手續時，才被告知機票是假的，隨後與妻子一起離開機場。事後，澤馬塔帝斯在臉書發文稱遭到欺騙，並暗指事件為媒體人塔皮納斯所策劃，但塔皮納斯否認。

立陶宛特別調查局（STT）表示，正進一步了解其赴美計畫是否涉及貪腐及違反國會規範，並將決定是否展開正式調查。

這件事在立陶宛政壇引發關注。國會議員希林斯基涅（Agnė Širinskienė）表示，國會將審查此事，因澤馬塔帝斯可能違反公務出訪規範，隱瞞他人支付旅費。她並說，若有第三方提供經費情況，澤馬塔帝斯有義務申報。

澤馬塔帝斯是立陶宛政壇最具爭議的人物之一，因反猶言論及批評烏克蘭的立場屢遭譴責。他領導的新興政黨在去年國會大選中斬獲20席，成為立陶宛第三大黨，並受邀與最大黨「社會民主黨」組成執政聯盟。

然而，澤馬塔帝斯的爭議行徑並未因執政而收斂，今年多次與瑙塞達及執政聯盟內部領袖隔空互批鬧分裂。瑙塞達曾形容他是「巡迴馬戲團的表演者」，針對此次事件，他更直言「這場馬戲仍在繼續上演」。

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