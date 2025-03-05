研究警告：太陽風暴恐使全球經濟損失數兆美元

英國再保險集團Lloyd's of London與英國劍橋大學風險研究中心共同發表的研究預測，一旦太陽風暴形成，可能引發英國各地停電，而全球也將因太陽風暴的連鎖效應，在五年期間蒙受2.4兆美元的損失。

英國電訊報報導，Lloyd's of London 4日表示，進入地球大氣層的「極端太空天氣」將擾亂支撐全球經濟的衛星系統，導致飛機停飛、船隻無法運行，並使全球金融系統凍結。Lloyd's警告，住宅和醫院也將停電，因為太陽風暴可能使全球各地電網受損。

研究指出，在最糟情況下，全球經濟將損失9.1兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的1.4%。其中，英國將因重度仰賴GPS追蹤系統，若太陽風暴使其停止運作，該國經濟可能減損1,130億美元。

太陽風暴發生的原因，來自太陽突然產生輻射，影響地球周遭「天氣」。近年正值太陽磁場活躍期，能量接近高峰，發生太陽風暴的風險提高，極端太空天氣發生的機率也隨之增加。

若太陽風暴的規模夠大，太陽閃焰（solar flare）將與地球磁場互動，引發磁暴。Lloyd's警告，這時關鍵基建如繞行軌道的衛星恐將受損，造成連鎖反應，衝擊數位通訊網絡，並可能使網路中斷。

這是登錄在英國國家風險註冊紀錄（NRR）上、可能由太空氣候威脅造成的風險。NRR是根據英國政府國家安全風險評估機密資料彙編而成的公共登記冊。

Lloyd's在倫敦市中心為保險交易員提供一個再保險市場。如今該市場已成為全球太空相關項目的最大保險市場，涵蓋全球近三分之一與太空風險相關的保險契約，包含對衛星的保險。