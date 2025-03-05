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芬蘭太空中心坐落北極圈 第一線監控氣候變遷

中央社／ 芬蘭蘇丹吉拉5日綜合外電報導

芬蘭一座太空中心坐落在偏遠北部靠近俄羅斯邊界的邊境上，研究人員在那裡能以比歐洲其他任何地方更精確的方式，探究氣候變遷如何影響北極地區。

法新社報導，在北極圈小鎮蘇丹吉拉（Sodankyla）的芬蘭氣象研究所（Finnish Meteorological Institute）北極太空中心（Arctic Space Centre），有4座巨大天線如同向日葵般緩慢轉向太空中的極軌衛星，成為這片白雪覆蓋天地的主要景觀。

北極太空中心主管海利莫（Jyri Heilimo）告訴法新社：「這裡是研究北方森林和北極地區環境、以及利用衛星數據觀察氣候變遷的絕佳地點。」

蘇丹吉拉衛星資料中心（Sodankyla Satellite DataCentre）主管瑞波（Timo Ryyppo）談到，極軌衛星的軌道通過地球的南、北極點，代表北緯67度的蘇丹吉拉地面站每天能從衛星接收遠比其他地面站更多的資訊。

透過地面測量和衛星數據，研究人員得以調查北半球的積雪和冰層這些年來的變化。

瑞波指出：「我們已經能夠確認，積雪範圍一直在縮小。降雪量幾乎維持穩定，但分布並不平均。」

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