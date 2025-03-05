腦中塑膠微粒多到能做湯匙 專家建議少用「1產品」避接觸

桌上一瓶、包包也一瓶？無處不見的瓶裝水方便又解渴，不少人都習慣隨身攜帶。然而，科學家近日警告，為了降低大腦內的「有毒塑膠微粒」含量，應該要盡量避免飲用瓶裝水。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，加拿大多倫多大學一項最新研究指出，改喝過濾自來水，可以讓人體攝取的塑膠微粒量銳減90%，從每年約9萬顆降至4千顆。該研究建議，民眾應採取「實際可行」的方法來減少攝取塑膠微粒，以藉此降低健康危害風險。

這項研究發表在《腦部醫學》（Brain Medicine）期刊。而上個月發表於《自然醫學》（Nature Medicine）的另一項研究則指出，某些受試者大腦中的塑膠微粒含量已經高達7公克，相當於能製造一支小湯匙所需的塑膠量。研究還發現，患有失智症的個案，大腦中的塑膠微粒含量比普通人高出3到5倍，認為塑膠微粒可能與神經退化疾病存在某種關聯。

塑膠微粒指的是直徑小於2微米（2千分之一毫米）的塑膠碎片，肉眼幾乎無法察覺。這些微粒隨著塑膠製品的降解進入食物、飲水，甚至漂浮在空氣中，讓人類幾乎無法避免攝取。

研究共同作者、內科醫師布蘭登．呂（Dr. Brandon Luu）表示：「光是喝瓶裝水，每年就可能讓人體暴露於與所有攝取及吸入來源總量相當的塑膠量。改喝煮沸的自來水能將這個數字減少近90%，是目前最簡單有效的方法。」

除了瓶裝水，該研究也指出，塑膠茶包、食物加熱方式等都是塑膠微粒的重要來源。譬如在使用塑膠容器加熱食物時，就可能會釋放大量塑膠微粒與奈米塑膠。

「改用玻璃或不鏽鋼容器存放食物，是減少暴露在塑膠微粒中的好方法。」呂博士補充，「雖然這麼做是合乎邏輯的，但我們還是需更深入的研究，才能確認減少攝取是否真的能降低人體內累積的塑膠量」。