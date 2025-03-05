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英國電子旅遊憑證4月2日再擴大 納入歐洲即日起可申請

中央社／ 倫敦5日專電
英國去年開始分階段實施電子旅遊憑證（ETA），繼今年1月新增台灣等48個適用國家地區後，4月2日起將擴大實施範圍，納入歐洲國家。 示意圖／路透社
英國去年開始分階段實施電子旅遊憑證（ETA），繼今年1月新增台灣等48個適用國家地區後，4月2日起將擴大實施範圍，納入歐洲國家。 示意圖／路透社

英國去年開始分階段實施電子旅遊憑證（ETA），繼今年1月新增台灣等48個適用國家地區後，4月2日起將擴大實施範圍，納入歐洲國家，相關國家護照持有人可自今天起申請辦理。

英國內政部今天表示，4月2日起歐洲國家人士需持ETA入境英國。自實施以來，英國已核發近110萬份ETA。

ETA不是簽證，因此適用對象為原本即可「免簽證」入境英國的國家地區民眾。根據英國政府官網，適用ETA的歐洲國家包括歐洲聯盟（EU）成員國，以及挪威、冰島、列支敦斯登、瑞士等未加入歐盟的申根（Schengen）區國家。在申根區內，國與國之間幾乎沒有邊境管制

歐盟成員國愛爾蘭不需持ETA入境英國。愛爾蘭、英國（含北愛爾蘭）以及澤西島（Jersey）、曼島（Isle of Man）等英國王室屬地（Crown Dependencies）組成「共同旅行區」（Common Travel Area, CTA），彼此間可自由通行，不須申請簽證及其他入境或停留許可。CTA於1920年代成立，是獨立運作的旅行規範。

ETA申辦費用為10英鎊（約新台幣400至420元），旅客可自行上網申請。英國內政部表示，絕大多數旅客在送出申請資料後數分鐘內即可收到回覆（含電郵通知），確認是否獲核發ETA。

ETA效期2年，且與申辦時旅客提供的護照資料連結，因此一旦原護照失效，旅客即須重新申請ETA。在2年效期內，旅客可憑ETA多次出入英國，一次可停留6個月。

根據規定，若曾遭判處12個月以上徒刑，或有刑事犯罪紀錄、且距定罪日未超過12個月，申辦ETA將遭拒。一旦申辦ETA遭拒，旅客須另外申請入境簽證。

儘管在多數情況下，ETA的審核和核發過程快速，英國內政部仍建議旅客提早3個工作天申請。

英國ETA費用未來可能由10英鎊調升至16英鎊。經國會同意後，英國政府將發布相關訊息。

免簽 歐盟 簽證 英國 護照 邊境管制

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