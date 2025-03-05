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印度大象遭虐發狂頻傳 善待動物組織捐機器象阻憾事

中央社／ 新德里5日專電
善待動物組織捐出機器象供印度廟方使用，避免再度發生動物失控傷人致死悲劇。 中央社
善待動物組織捐出機器象供印度廟方使用，避免再度發生動物失控傷人致死悲劇。 中央社

過去15年間，印度發生至少500起大象在宗教慶典中，失控傷人致死的悲劇。善待動物組織表示，大象被人從森林抓來，訓練過程飽受虐待，在宗教儀式現場又被人聲、鞭炮聲嚇到，才會失控暴走；因此他們捐出機器象供印度廟方使用，避免再度發生類似悲劇。

印度南部部分地區宗教慶典經常出現大象身影。有的大象被用來載廟方人員、神像遊行，有的被訓練在廟裡向神像下跪，或用鼻子輕觸人的頭頂表示祝福，但即使大象生性溫和，攻擊事件卻時有所聞。

善待動物組織（PETA）在印度的倡議專案主任古普塔（Khushboo Gupta）接受中央社訪問指出，大象是群居動物，終其一生都和其他家族成員生活在一起。但不少大象遭人類誘捕、盜獵，被迫與家人分離，從此過著被囚禁、孤獨、遭受虐待的生活。

古普塔說：「大象跟人一樣，不該被強迫與家人分離。包括鞭打在內，那些為了訓練大象而採取的各種虐待，讓大象的精神更為緊繃。」

她指出：「心靈脆弱的大象被帶到廟宇或參加遊行，只要現場樂器、人聲過於嘈雜，或突然冒出煙火、爆竹巨響，都可能讓心理處於崩潰邊緣的大象失控。牠們身軀龐大，對馴象師、廟方人員、圍觀民眾都極具危險性，許多時候也因此發生奪命憾事。」

印度光是在今年前兩個月的節慶中，就超過10頭大象情緒失控，發生11起攻擊事件，造成至少5人死亡、數人受傷；去年也發生至少14起大象攻擊，甚至奪走人命的事件。據統計，過去15年間，這類大象傷人的攻擊事件，在印度造成526人死亡。

有鑑於此，印度的善待動物組織（PETA India）希望廟宇和所有用大象參與慶典、儀式的地方改用機器象，將被抓來的大象送到庇護所，在沒有鎖鍊束縛的情況下與其他大象相伴，讓牠們長年因孤獨、遭受囚禁、受虐而受創的心靈能夠康復。

古普塔表示，善待動物組織無償提供機器象給有需要的單位，也鼓勵大家共用機器象，但任何使用機器象的單位須承諾不再誘捕、圈養、租賃、使用活生生的大象。

她告訴廟方：「使用機器象可以保有慶典傳統，但不會傷害真正的大象。可以像神明希望的一樣，完全符合印度教教義。」

越來越多印度廟方發現使用機器象的優勢，因為使用機器象可免去飼養、訓練費用，也不必擔心大象情緒失控傷人，確保各種儀式都可以完美、安全地進行。

截至今年2月底，善待動物組織在印度捐出9頭機器象，讓機器象逐漸成為潮流。新奇的機器象也成為寺廟的一大吸引力，不管大人或小孩，都對機器象活靈活現的模樣大為讚嘆，也因為不會遭到攻擊，讓民眾更樂於近距離親近、觸摸機器象。

古普塔告訴中央社記者，每頭機器象製作時間約為3個月。通常善待動物組織會和藝術家、技師合作，所以每頭機器象都栩栩如生，但又不完全相同，「牠們甚至有各自的名字，或個性等各種不同的設定」。

每頭機器象所需的製作經費大約60萬盧比（約新台幣22.6萬元），這些開支都由匿名者捐款。機器象高3公尺、重800公斤，由橡膠、纖維、金屬、泡棉、鋼材製成，內部還有5個馬達，讓牠們可以做出各種動作。

古普塔說，機器象能做出搖頭、拍動耳朵、眨眼、擺動尾巴、舉起象鼻等動作，象鼻甚至還能噴水。除此之外，機器象插電就能用，可以放在有輪子的底座上移動，也能參加宗教儀式或遊行，甚至可以在背上安裝座位載人或神像。

她指出，善待動物組織希望在印度推動使用機器象，讓所有活動都在不傷害動物的情況下進行，也期盼這能進一步讓印度大象可以留在原本的棲息地生活。

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