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岩手山林火災持續一週 燒毀大船渡市9%土地

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本首相石破茂。歐新社
日本首相石破茂。歐新社

日本岩手縣大船渡市的山林火災延燒至今滿1週，燒毀面積增至約2900公頃，相當於大船渡市面積的9%，目前火勢仍未被撲滅。日相石破茂表示，會考慮把這次災害指定為嚴重災害。

日本放送協會（NHK）與共同社中文網報導，這場山林火災2月26日起發生，截至今天上午6時，燒毀土地面積較4日上午擴大300公頃，增加到約2900公頃（29平方公里）。

大船渡市今晨開始降雪，目前轉為下雨，是這次林火發生以來首度降雨。盛岡地方氣象台預測，降雨將持續到6日，總降雨量預計達50毫米。

岩手縣政府表示，今天上午11時由於視野不良等原因，已經暫停自衛隊和地方政府直升機從空中灌救；不過，約2000名消防人員仍持續從地上滅火。

「讀賣新聞」報導，大船渡市府已經指示當地1896個家戶、共4596人避難。截至今天上午7時，1231人已經撤離到當地12處避難所（收容中心），另外有2880人棲身在親友家或旅館等地，撤離人數總共4111人，相當於大船渡市13%的人口。

大船渡市三陸町綾里地區因這次林火影響，全境接獲避難指示，這也導致水產業者無法收成當地特產海帶。

石破茂今天在參議院預算委員會上，被問及是否會將這次林火列為「激甚災害」（嚴重災害）時表示，「當然會考慮此事」。

他接著說：「會利用衛星影像等資源，盡可能簡單、迅速且準確地評估。另外，為了讓災民安心，會儘量減輕地方政府的財政負擔，政府將努力快速且妥善因應。」

如果日本政府把災害列為「激甚災害」，中央政府將全面支援災後重建的作業，重建速度可加速。

日本 會考 石破茂

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