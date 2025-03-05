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墨西哥4女5男度假失蹤！高速公路旁尋獲遺體 8雙手遭肢解裝袋

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到9具遭肢解的遺體。取自YT
墨西哥發生駭人命案，警方在一輛廢棄車中找到9具遭肢解的遺體。取自YT

墨西哥上月有9名學生在南部度假時失蹤，警方最近在當地一條高速公路旁尋獲9具屍體，受害者身上都有槍傷和酷刑痕跡，且遭到肢解，詳細案情仍有待調查釐清。

紐約郵報等報導，警方2日接獲報案，在墨西哥普埃布拉州（Puebla）與瓦哈卡（Oaxaca）邊境的高速公路旁的一輛廢棄車中，發現9具屍體，其中4具遺體被塞在後車箱，另外5具則被藏在防水布下。此外，還在現場一個袋子中找到8雙手，後車箱內有2隻手。

《El Financiero》報導，法醫人員指出，這5男4女的年齡約在19歲至30歲之間，身上都有槍傷和被刑虐痕跡。身分確認後證實，受害者就是日前被通報失蹤的9名學生，來自特拉斯卡拉州（Tlaxcala）的他們，2月27日前往瓦哈卡州度假後失蹤。

9名受害者中，有8人身分已確認，包括Angie Lizeth、Leslie、Brenda Mariel、Jacqueline Ailet、Noemi Yamileth、Raul Emmanuel、Ruben Antonio 和 Rolando Armando，第9名學生的身分尚待釐清。

目前尚未公布任何犯嫌，警方表示，由於案件正在調查中，雖然已掌握到線索，但目前不便對外透露相關訊息。

報導指出，根據最新Semafor數據，墨西哥2023年就發生3萬起謀殺案，其中許多起案件都與毒品交易有關。

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受害者 墨西哥 失蹤

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