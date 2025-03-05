迪士尼推勵志動畫 主角安排信奉耶穌

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台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
《勝與敗》(Win or Lose)動畫故事目前已在Disney+上映。路透
《勝與敗》(Win or Lose)動畫故事目前已在Disney+上映。路透

經過18年後，迪士尼影集再度推動信奉基督教的主角。目前已在Disney+上映的《勝與敗》(Win or Lose)動畫故事，其中一位女主角小女孩靠著信仰度過生命中的難題。

劇情講述孩子內心掙扎

據《新聞周刊》報導，《勝與敗》動畫系列是皮克斯首部原創長篇動畫，講述了一支男女同校的中學壘球隊，必須在短短時間內為即將到來的冠軍賽做準備的故事。每一集都會透過一個不同的角色及其生活作為主軸，包括缺乏安全感的孩子、過度保護的家長甚至戀愛中的裁判等。

《勝與敗》已於2025年2月19日在Disney+首播。在首集裡，角色蘿莉(Laurie)登場時，觀眾就可明顯看得出來她是一位基督徒，因為她在一開始就說出「天父」，臥室還呈現一位天使的剪影。據報導，去年12月，迪士尼曾從該動畫系列刪除部分涉及角色性別認同的對話。

《勝與敗》上映後，就有一名社群媒體用戶在X上表示，「劇中呈現孩子和家長的掙扎與不同視角都十分出色，無論是動畫、故事、配音還是音樂都堪稱完美。」

《勝與敗》是自2007年《尋找夢奇地》以來，迪士尼電影再度出現基督徒的角色，在《尋找夢奇地》中，其中有一幕是男女主角一同參加教會並在回家的路上討論信仰。

動畫由資深導演創作

據《舊金山紀事報》報導，《勝與敗》一開始以禱告作為開場，主角蘿莉是一位面臨自信心掙扎的小女孩，獨自坐在長椅上，雙手合十祈禱。這部動畫是由皮克斯導演霍布森(Carrie Hobson)創作，在川普第二次當選總統之前就已製作完成，她也表示，許多創作者在目前美國國內文化呈現分歧的環境之下承受極大的壓力，但霍布森表示，「我的使命始終如一，那就是努力用真實的聲音來講故事。對我而言，故事能夠引發對話，這就是敘事的力量。」

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