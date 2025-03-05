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建築界諾貝爾獎 中國劉家琨成第3位華人得主

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

素有建築界諾貝爾獎美譽的普利茲克建築獎今天頒給中國建築師劉家琨，他因頌揚「日常生活」的設計獲得認可，成為繼貝聿銘和王澍之後第3位獲此殊榮的華人建築師。

法新社報導，普利茲克獎（Pritzker Prize）評審團在聲明中寫道：「在建築窮於應付快速變化的社會和環境挑戰的全球背景下，劉家琨提供了令人信服的答案，也頌揚了人們的日常生活，以及他們的社區和精神身分。」

1956年出生的劉家琨在中國參與過30多個計畫，涵蓋學術、文化機構、城市空間和商業建築。

劉家琨在聲明中說：「建築應該揭示一些東西，應該抽象、提煉和顯現當地人的內在特質。」他表示，他的工藝創造了「共享社區意識」的能力。

劉家琨在他的出生城市成都生活和工作，優先考慮使用當地材料和傳統建築技術，作品包括建川博物館聚落-文革之鐘博物館。

2016年獲獎者、評審團主席阿瑞維納（AlejandroAravena）表示，劉家琨的作品提供「如何應對城市化挑戰的線索」，特別是因為它們有時「同時是建築、基礎設施、景觀和公共空間」。

阿瑞維納說：「城市往往會劃分功能，劉家琨卻反其道而行，保持微妙的平衡，將城市生活的各個面向融為一體。」

博物館 建築師 諾貝爾獎

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