梵蒂岡：教宗病情穩定 未再發生呼吸危機
梵蒂岡晚間更新教宗方濟各病況指出，教宗病情穩定，今天未再出現呼吸衰竭情況或支氣管痙攣，教宗意識清醒，沒有發燒。
教宗方濟各（Pope Francis）2月14日因支氣管炎入住醫院，隨後惡化為雙側肺炎，病況時好時壞，目前醫療團隊對預後狀況仍保留。
教宗昨天2度出現呼吸衰竭，引起關切。教廷今天晚間表示，教宗臨床症狀維持穩定，沒有再發生呼吸衰竭，也沒有再發生支氣管痙攣。他的體溫保持正常，意識始終清醒，配合治療，邏輯良好。
針對治療方式，教廷表示，教宗今天上午改使用高流量氧氣，接受呼吸物理治療。今晚依照計畫，教宗將再次使用非侵入式呼吸機（氧氣面罩），直到明天早上為止。
教廷在今天早上的報告表示，教宗昨晚安睡整夜，到上午仍在休息，教宗今天祈禱並休息，在上午領了聖體。
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