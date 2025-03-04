快訊

M3版iPad Air來了！19900元起加量不加價、還有新版巧控鍵盤 蘋果悄更新iPad 11

閃兵成功？王大陸遭聲押禁見 網紅律師指「可能禁役」：真的不用當兵了

日男惡搞超商食品 捏爛後放回貨架引發批評

中央社／ 東京4日專電
日本一名自稱「捏爛君」的網友在社群媒體發布影片，片中他在便利商店內把三明治、蛋糕、飯糰等用力捏爛後再放回貨架上。 圖擷自YOUTUBE影片
日本一名自稱「捏爛君」的網友在社群媒體發布影片，片中他在便利商店內把三明治、蛋糕、飯糰等用力捏爛後再放回貨架上。 圖擷自YOUTUBE影片

日本一名自稱「捏爛君」（にぎる君）的網友在社群媒體發布影片，片中他在便利商店內把三明治、蛋糕、飯糰等用力捏爛後再放回貨架上。影片至今竟然累計觀看次數逾1900萬次，甚至登上日本雅虎頭條，更引發大量網友批評。

日本富士新聞網（FNN）報導，查看「捏爛君」帳號的個人資料欄，可以看到寫著「握緊拳頭過生活」的介紹。此外，由於帳號還發布介紹手機投資業務的影片。專家表示，捏爛商品可能並非他真正目的，而是為了吸引注意的營銷手段。

有關「捏爛君」拍攝這樣的惡意影片，是否會被追究法律責任，橋下綜合法律事務所律師去來川祥表示，「首先，如果他沒有購買商品，那麼在捏爛商品時就構成器物損壞罪，以及可能構成對商家的業務妨害。器物損害罪可處3年以下有期徒刑，或30萬日圓以下罰金」。

去來川祥說，這樣的宣傳手法可說是所謂的「炎上營銷」，「由於引人矚目的行為容易被廣泛傳播，藉此更容易達到商業招募的目的」。

由於「捏爛君」發布影片的9件商品，其中4件是全家便利商店的商品。對此，全家回應表示，「我們已經知悉這些影片，對此表示十分遺憾，也絕對不容忍這種行為。」

至於未來要如何因應，全家表示，一旦確定事件發生的分店，將會嚴格處置，包括報警處理。

日本2023年曾發生少年在大型連鎖迴轉壽司店「壽司郎」舔醬油瓶事件，引發食安危機，導致顧客不敢上門、壽司郎一度股價大跌，也讓各家業者紛紛祭出食安對策，包括迴轉壽司一度「不轉了」。此後，日本民眾對於這類特意在店家搗亂的「迷惑行為」（使人困惑、為難等）特別反感。

壽司郎 影片 日本

延伸閱讀

關鍵保鮮液成就躺平包裝 洋桔梗空運效益增3成

日本大學生隨團表演愛上台灣 拍日文影片介紹屏東潮州

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

雲林高麗菜外銷日本 台灣鮮甜美味與他國共享

相關新聞

日男惡搞超商食品 捏爛後放回貨架引發批評

日本一名自稱「捏爛君」（にぎる君）的網友在社群媒體發布影片，片中他在便利商店內把三明治、蛋糕、飯糰等用力捏爛後再放回貨架...

泰緬邊境斷電斷網 泰國副總理：遭詐騙金額大幅下降「腰斬」

泰國政府打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。泰國副總理巴瑟今天說，對邊境地區斷電斷網...

日本關東急凍！東京4日深夜可能降雪 預估3公分

日本關東甲信地區預計明天凌晨前山區沿線與南部平地將會降下大雪，東京23區今天深夜也有可能降雪，埼玉市、熊谷市、前橋市、八...

阿根廷登山家喪命40年 女兒尋回背包翻出底片遺物…重新認識父親

阿根廷登山家維艾羅（Guillermo Vieiro）40年前喪命於冰封的山峰，他的兩名女兒在他死後多年取回他的背包，在...

富士山通行費漲到每人4000日圓 今夏登山季生效

日本山梨縣議會今天通過相關條例修正案，把通過富士山半山腰時徵收的「通行費」，從現行的每人2000日圓（約新台幣448元）...

與李登輝夫婦關係深厚 日本「神之污手」作家曾野綾子93歲逝世

著有知名著作「神之污手」、「太郎物語」，晚年轉為寫作熟年生活、步入暮年生活體悟的日本長青作家曾野綾子（本名三浦知壽子）2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。