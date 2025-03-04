地面異常狀況影響 歐洲阿利安6型火箭發射再度延宕
歐洲新一代重型載運火箭「阿利安6型」（Ariane 6）原訂今天執行首趟商業飛行任務，但在發射倒數前一刻因地面出現「異常狀況」，任務再次延宕。
法新社報導，阿利安太空公司（Arianespace）執行長卡瓦約（David Cavailloles）表示：「（我們）偵測到異常狀況，其中1個將燃料注入發射器的管線閥門發現故障。」
歷經數次延宕的阿利安6型火箭原訂當地時間今天下午1時24分（台灣時間4日凌晨0時24分）從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射升空。
庫魯當地雖飄著零星小雨，地面團隊仍獲准執行發射任務，直到發射前的最後一刻才接獲暫停指令。
卡瓦約說：「目前唯一可行的決定就是延後發射。毫無疑問，我們很快就會進行另一次發射任務。」
「阿利安6型」原訂載運1枚法國軍用衛星，預計將該枚衛星放置距地表約800公里的軌道。
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