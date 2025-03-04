地面異常狀況影響 歐洲阿利安6型火箭發射再度延宕

日本各大都市因歷史發展緣由，當地大多擁有日式的城堡，尤其是巨大的天守閣，更成為地方的象徵。東京身為日本的首都以及最大的都會區，雖然都心擁有日本規模最龐大的江戶城，卻沒能向其他都市一樣，擁有雄偉的天守閣，總讓人覺得有些遺憾，也因此一直都有希望復原江戶城天守閣的聲音，不過卻也有不少反對的意見。

2025-03-04 09:43