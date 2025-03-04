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印尼大雅加達地區暴雨水淹最高8公尺 逾萬人撤離

中央社／ 雅加達4日專電

印尼雅加達與周邊城市昨晚開始因豪雨引發水災，今天仍有逾77個社區泡在水中。位於市郊的勿加西市（Bekasi）因政府辦公室、公共設施和住宅區遭淹沒，陷入癱瘓狀態，逾萬名居民被迫撤離。

美都新聞網（Medcom）今天報導，自3日晚間至今天上午的強降雨，導致雅加達許多地區發生淹水災情。據統計，雅加達有逾百個社區和至少5條主要幹道發生洪災。

雅加達市郊的勿加西則幾乎整座城市都泡在水中。勿加西市長德瑞（Tri Adhianto）表示，「勿加西現在正處於癱瘓狀態」，3日開始河川水位就持續上升，當晚就開始進行疏散工作，目前未有人員傷亡。

德瑞表示，勿加西在2016年和2020年也曾發生過類似的水災，此次受洪水影響最嚴重的地區是勿加西河沿岸，水淹高度不一，最高達到8公尺。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，勿加西有約1萬6000居民受水災影響，目前當局在各區已設立緊急避難所和醫療救助站，為災民提供援助。

另外，勿加西數家醫院也發生淹水災情，有醫院走廊出現水淹成河的景象。該地區最大的購物中心也被洪水淹沒，社群媒體上流傳的影片顯示，洪水湧入商場地下室，許多消費者爭先恐後地爬樓梯至高處，商家也趕緊搶救商品。

雅加達災害管理機構（BPBD）表示，截至今天傍晚仍有逾77個社區淹水，提醒民眾仍須嚴防洪水災情。

印尼 洪水 淹水 雅加達

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