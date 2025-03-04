泰國刺激觀光 擬放寬佛教節日特定地點可賣酒

泰國限酒令已實施53年，業者希望政府放寬限制以增加收入。泰國今年大力推動觀光，國家酒精政策委員會建議放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點，提案將送交公共衛生部通過。

在泰國賣酒有時間限制，可以賣酒的時間是每天早上11時到下午2時，以及下午5時到午夜12時，遇上佛教節日則整天都不能賣酒。

這項限制令已有53年歷史，為了刺激觀光，相關業者曾多次向政府請願，希望放寬限制。總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年2月中旬責成政府單位重新檢視相關規定，研究放寬限酒令後可能的優缺點。

泰媒報導指出，泰國副總理兼數位經濟和社會部部長巴瑟（Prasert Chantararuangthong）今天表示，國家酒精政策委員會（National Alcoholic Beverage PolicyCommittee）決定放寬5個主要佛教節日可以賣酒，但限制地點，可以販售的地點包括國際機場、娛樂場所、旅館、觀光景點等。

這5個主要的佛教節日包括萬佛節（Magha Puja）、衛塞節（Visakha Pucha）、三寶佛節（Asalha Puja）守夏節（the start of Buddhist Lent）和解夏節（the end ofBuddhist Lent）。

這份提案需送交公共衛生部通過並送總理同意，最快今年5月的衛塞節前可以上路。

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