日本男子打死7歲外甥女 與父商議「灌水泥棄屍」藏家中11年

日本大阪一41歲男子因涉嫌將一具女童遺體棄置在八尾市一間住宅內而於3月2日被捕。據日本放送協會（NHK）報導，被捕男子稱遺體是他7歲的外甥女，他為了管教而對其進行毆打，第二天發現外甥女已經死亡。在與父親商議後，兩人一起將她埋入水泥中。

據報導，疑犯飯森憲幸對調查人員表示，自己在11年前為了管教而徒手毆打當時7歲的外甥女，第二天早上「她就變得冷冰冰的」。他稱自己曾找父親商量，然後兩人一起將女童的遺體埋入一個裝有水泥的金屬箱中。

疑犯還稱，他的父親去年10月由八尾市另一間房子搬到涉事住宅，自己後於11月將埋有屍體的金屬箱搬入住宅內。遺體最終在管理公司檢查退租的單位時被發現。

疑犯年屆80的父親目前正住在福利院，警方將與其面談了解情況，試圖確認女童的身份。

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文章授權轉載自《香港01》