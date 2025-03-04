快訊

凌濤遭爆傳私密照性騷 國民黨：毀人名譽打擊政敵

教官退場／花15萬加修國防學分 代理師嘆：最錯誤決定

趕上班撞死晨運婦…擋風玻璃「破大洞」 肇事駕駛：來不及閃

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克挺右翼犯眾怒 特斯拉車主貼貼紙「明哲保身」：他發神經前買的

香港01／ 撰文／王海
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）

全球首富馬斯克（Elon Musk）近年積極涉足政治，在美國力挺川普（Donald Trump）競逐總統，在歐洲就大力支持右翼政黨，這些行動都讓不少Tesla車主感到尷尬甚至憤怒。近來歐美多地都出現特斯拉車主在他們的愛車貼上「明哲保身」的貼紙，大概意思是：「我們是在馬斯克發神經前買的」；甚至有人發起宣傳活動，指控馬斯克是納粹份子，用3秒將我們帶回1939年（註：特斯拉Model 3汽車號稱3秒可以加速到96.6公里或60英里），納粹德國進攻波蘭，引發第二次世界大戰的黑暗時代。

有網友在歐洲發起杯葛特斯拉運動，指特斯拉汽車用3秒將大家帶回1939年（納粹德國時代）：

綜合歐美媒體報導， 馬斯克與川普以及德國極右翼德國選擇黨的關係，都讓特斯拉的銷量大減，也讓已經擁有特斯拉的車主們陷入兩難。

來自歐洲的特斯拉車主表示，他們曾經對擁有這個品牌的電動車心感自豪，但自從馬斯克開始支持川普以及德國另類選擇黨之後，他們無法對他的政治取態視若無睹。

馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨，引發特斯拉車主反感。（網路圖片）
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨，引發特斯拉車主反感。（網路圖片）

亦有人指出，馬斯克在川普就職典禮當日做出納粹手勢讓他們無法接受。近日在歐洲發起的杯葛運動，就有文宣直指特斯拉是納粹之車（the Swasticar，註：源自Swastika=卍納粹標誌），會將我們帶回1939年納粹德國當道的黑暗年代。

馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨，有人發起活動，指控馬斯克是納粹份子，用3秒將我們帶回納粹德國主政的1939年（特斯拉Model3汽車號稱3秒可以加速到96.6公里）。（網路圖片）
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨，有人發起活動，指控馬斯克是納粹份子，用3秒將我們帶回納粹德國主政的1939年（特斯拉Model3汽車號稱3秒可以加速到96.6公里）。（網路圖片）

有車主表示，他們貼上貼紙是希望讓外界知道他們有「買方悔恨（buyer's remorse）」。

馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）

馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）
馬斯克近年積極涉足政治，在歐洲支持右翼政黨。近日歐美多地出現特斯拉車主在愛車貼上「明哲保身」貼紙，意思是：「我們在馬斯克發神經前買的」。（網路圖片）

延伸閱讀：

Elon Musk被大整蠱 柏林Tesla工廠現投影暗諷行納粹禮｜有片

路透：馬斯克參政引發反彈 2月Tesla北歐銷量大幅下降

文章授權轉載自《香港01》

德國 特斯拉 納粹 車主 馬斯克

延伸閱讀

反馬斯克…美爆抗議潮

穿著遭調侃抄襲黃仁勳 雷軍：每個人家裡都有皮衣

發現薇趨勢／川普經濟學vs.馬斯克政治學

幫馬斯克粉飾太平？美商務部長：GDP擬不算政府支出

相關新聞

讓日本再度偉大？東京的「江戶城天守閣重建計畫」

日本各大都市因歷史發展緣由，當地大多擁有日式的城堡，尤其是巨大的天守閣，更成為地方的象徵。東京身為日本的首都以及最大的都會區，雖然都心擁有日本規模最龐大的江戶城，卻沒能向其他都市一樣，擁有雄偉的天守閣，總讓人覺得有些遺憾，也因此一直都有希望復原江戶城天守閣的聲音，不過卻也有不少反對的意見。

日本男子打死7歲外甥女 與父商議「灌水泥棄屍」藏家中11年

日本大阪一41歲男子因涉嫌將一具女童遺體棄置在八尾市一間住宅內而於3月2日被捕。據日本放送協會（NHK）報導，被捕男子稱遺體是他7歲的外甥女，他為了管教而對其進行毆打，第二天發現外甥女已經死亡。在與父親商議後，兩人一起將她埋入水泥中。

馬斯克挺右翼犯眾怒 特斯拉車主貼貼紙「明哲保身」：他發神經前買的

全球首富馬斯克（Elon Musk）近年積極涉足政治，在美國力挺川普（Donald Trump）競逐總統，在歐洲就大力支持右翼政黨，這些行動都讓不少Tesla車主感到尷尬甚至憤怒。

便宜又好吃！東京超市便當成搶手貨 80種口味狂吸外籍消費者

日本作家、生活史研究家阿古真理在東洋經濟Online上提到，東京JR澀谷站新南口的「東急超市 澀谷櫻花舞台店」，開業不到一年，已吸引大量觀光客及在日外籍人士，特別是在中午時段，外國顧客比例一度高達七成。這股現象背後，不只是便當價格實惠，還與附近語言學校、商務人士及觀光客的需求有關。

真實人生／別說我勇敢...揭職場性侵獲認工傷的女總監

日本記者伊藤詩織導演的紀錄片《黑箱日記》揭露了個人遭遇職場權勢性暴力的經歷，入圍奧斯卡最佳紀錄片，儘管該片仍未能在日本上映，已讓外界注意到日本社會結構深層的黑暗面。 對性暴力事件較為隱蔽的中國大陸，近期也有一起引發社會關注的職場#MeToo事件。在汽車核心零件商擔任銷售總監的崔麗麗，在一次出差期間的商務宴會後，遭到公司老闆趁其酒醉性侵得逞。 她原想私下獲得老闆的道歉後就默默離職，但歷經轉折，她除向警方報案，也以遭受性侵造成心理創傷為由獲工傷認定，成為大陸國內首例，她更站到鏡頭前向世人訴說她的遭遇。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你中鏢了嗎？日本調查「最討厭外國遊客行為」排行榜 第一名超惹人厭

日本民營鐵道協會一項調查結果顯示，日本有超過60%鐵路乘客對火車上和車站內的外國遊客行為感到惱火…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。