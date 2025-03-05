填飯店地址也能過！外國人申請駕照挨轟太寬鬆 日人憂公信力下降

根據日媒「產經新聞」報導，日本政府近日首次正式回應「外國駕照轉換（外免切替）」制度爭議，對於短期滯留者可使用飯店地址申請正式日本駕照一事，政府尚未發現此舉對交通管理造成的影響。該制度允許持有母國駕照的外國人，在通過簡單考試後獲得正式的日本駕照，但隨著申請人數激增，外界對考試難度過低及短期旅客申請資格存疑的聲音越來越大。

根據官方數據顯示，2023年透過外免切換制度取得正式日本駕照的人數突破6.6萬人，較10年前成長2.3倍。該制度要求申請人通過筆試，10道是非題只需答對7題即可過關，且考題提供20多種語言，不需具備日語能力。此外，制度並未明確限制申請者的居住地址，導致許多短期旅客僅憑飯店地址便能獲取正式日本駕照，引發質疑。部分網友擔憂：「這麼簡單的考試，日本駕照的價值還有保障嗎？」、「短期旅客拿到正式日本駕照後，在海外肇事的責任誰來負？」

針對這些疑慮，政府在2月25日回應國會質詢時表示，該制度建立在申請人已擁有母國駕照的前提下，因此具備基本駕駛能力，且申請過程仍需經過必要的知識測驗與路考，並無放寬標準之嫌。至於外免切換者的肇事率、違規罰單處理及執法困難等問題，政府則回應「尚未掌握相關數據」，未能確定是否產生影響。

外界憂心，若此制度持續放寬，可能導致日本駕照在國際間的公信力下降，甚至影響交通安全。政府雖強調該制度仍在監控中，但未來是否調整政策，仍有待觀察。