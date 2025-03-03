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大馬調查：台灣科技實力獲肯定 地緣重要性續攀升

中央社／ 新加坡3日專電

馬來西亞媒體一項調查顯示，馬來西亞社會認為台灣是科技強國，有機會被定位為大馬經濟和文化領域的關鍵角色，並認同台海穩定對東南亞的安全至關重要，大馬民眾越來越了解台灣在地緣政治平衡中的戰略重要性。

新海峽時報（New Straits Times）今天刊出一篇專欄文章，標題為「台灣經濟參與備受肯定，其他領域需升級」（Taiwan economic engagement mostacknowledged, needs upgrade in other areas）。

內文提及，馬來西亞與台灣的關係是東南亞地緣政治中一個令人著迷但尚未被充分探索的維度。作者近期進行一項調查，考察馬來菁英（具有穩定、高於平均收入和具社會影響力的中產階級馬來族裔）對台灣經濟、地緣政治和文化相關性的看法。這群受訪者包括政策制定者、學者、商界領袖和學生代表。

這項調查在2024年底至2025年初進行，旨在深入了解大馬菁英如何看待台灣在馬來西亞的發展和區域事務中扮演的角色。

調查顯示，他們最熟悉的是台灣的經濟與科技成就，而非政治、文化或社會發展。有61.9%的調查對象認為台灣具有科技強國的地位，社群媒體和新聞平台是最常見到台灣資訊的來源。

然而，調查對象對於台灣政治局勢的認知度較低，僅有45.4%的受訪者表示熟悉。此現象表明台灣的經濟影響力已被廣泛認可，但台灣更廣泛的政治認同與國際定位需更多策略性參與。

這項調查最重要的發現之一是絕大多數人傾向於加強馬來西亞與台灣在科技與創新方面的經濟合作。高達85.9%的受訪者希望台灣對馬來西亞的科技發展做出更多貢獻；61.7%的受訪者希望台灣對大馬貿易與投資有更多貢獻；60.6%的受訪者希望台灣對大馬觀光有更多貢獻。

內文提及，清真產業將成為至關重要的領域，台灣推出Salam Taiwan也就是「台灣歡迎您」的形象，台灣將自己定位為「穆斯林友善」目的地的努力得到正面迴響；擴大農產食品、製藥和零售等清真認證產業可進一步深化馬來西亞與台灣的經濟連結。

雖然中國在經濟參與度占上風，但87%的受訪者同意台海穩定對東南亞的安全至關重要，這顯示人們越來越了解台灣在該地區地緣政治平衡中的戰略重要性。

有關台馬交流方面，內文指出74.7%的受訪者認為雙邊關係強健。68.8%的受訪者認為台灣在東南亞的公眾外交努力奏效。

其中，在教育領域，台灣的學費負擔得起、教育品質高、生活費划算，讓台灣成為馬來西亞學生的不二選擇。

內文提及，台灣傳統藝術、手工藝和街頭美食文化也極具吸引力，台灣可以更有效地利用這些元素，加強在馬來西亞的文化外交。隨著馬來西亞多元化國際夥伴關係，台灣有獨特機會將自己定位為馬來西亞經濟和文化領域的關鍵參與者。

東南亞 馬來西亞

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