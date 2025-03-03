歐洲追求太空雄心 阿利安6型火箭將執行首趟商業飛行
歐洲新的重型載運火箭「阿利安6型」預計今天執行首趟商業飛行任務。在美國與俄羅斯關係出乎預料破冰之際，歐洲國家試圖確保自己有能力獨力進入太空。
法新社報導，「阿利安6型」（Ariane 6）經過數次延宕後，將於當地時間今天下午1時24分（台灣時間4日凌晨0時24分）從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射升空。這將是「阿利安6型」自去年7月首次試射以來，第2次升空。
「阿利安6型」將載運法國軍用衛星CSO-3，預計將該顆衛星放置離地表約800公里高的軌道上。CSO-3有望提升法國的軍事自主程度及強化法軍的情蒐能力。
法國執行這項引人注目的太空任務之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正呼籲歐洲降低對美國的安全依賴；歐洲太空產業面對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）時，也正努力維持競爭力。
CSO-3將完成由法國3顆軍用衛星組成的偵察網絡；前2顆衛星分別在2018年和2020年由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭載運升空。
不過，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲一直未能使用聯合號火箭執行衛星發射任務，而「阿利安6型」的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）已在2023年退役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言