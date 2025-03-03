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不只墨西哥灣要改名？川普美洲灣爭議吹到本土 德州：紐約客牛排應「正名」

香港01／ 撰文／張子傑
「紐約客牛排」這個名字由源於紐約老牌餐廳Delmonico’s命名而成。紐約客牛排情境示意圖。圖／Ingimage
「紐約客牛排」這個名字由源於紐約老牌餐廳Delmonico’s命名而成。紐約客牛排情境示意圖。圖／Ingimage

美國總統川普（Donald Trump，又譯特朗普）1月再次上台後，隨即下令將墨西哥灣改名為美洲灣（又稱美國灣）。這股「正名」風暴燃燒到美國本土，德州副州長帕特里克（Dan Patrick）認為，紐約牛排（New York strip steak）應改成「德州客牛排」。

《紐約郵報》3月2日報導，帕特里克表示，上週到養牛業組織視察時，突然有這個「正名」想法，冀為牛隻數目冠絕全國的德州畜牧業宣傳。

據報道指，德州有1220萬隻牛。帕特里克在社交平台X發文，認為紐約的牛隻大部分都是乳牛，因此好奇為甚麼德州沒將紐約客牛排「正名」，指不應因為一間紐約餐廳在19世紀將德州牛排命名為紐約客牛排，而一直要沿用下去。

帕特里克指出，自由派的紐約不應搶走德州勤奮牧場工人的功勞。他又提到，所有在當地製造或生長的產品有利本土就業和經濟，因此會推廣這些德州品牌，亦希望州議會正式通過「正名」議案，令當地所有餐廳和商店更新名稱。

他計劃在州議會放暑假時，可以出海到墨西哥灣，同時享受半生熟、充滿肉汁的德州客牛排。

德州畜牧業非常發達，根據當地農業部數量顯示，畜牧業市值達155億美元，是德州最大規模農產品。

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文章授權轉載自《香港01》

德州 牛排 紐約 美國

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