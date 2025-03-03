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研究：南極融冰可能導致洋流流速趨緩 嚴重影響氣候

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

根據今天發布的最新研究，全球最強勁洋流的流速可能因南極冰層融化釋出大量淡水而減緩。研究示警，這將帶來「嚴重」的氣候影響。

法新社報導，科學家利用澳洲最強大的超級電腦之一，模擬冰層融化如何影響「南極洲環流」（Antarctic Circumpolar Current），這條洋流在全球氣候模式扮演關鍵角色。

這項經同儕審查、發布在學術期刊「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）的研究發現，如果化石燃料產生的碳排在未來25年持續增加，即所謂的「溫室氣體高排放情境」（high emissionsscenario），南極洲環流流速可能減緩約20%。

澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）科學家蓋因（Bishakhdatta Gayen）表示：「海洋系統極其複雜，但有微妙平衡。如果這條洋流的『引擎』故障，可能造成嚴重後果，包括更多的氣候變異。」

「某些地區的極端氣候現象可能加劇，此外，由於海洋作為碳匯（carbon sink）的能力下降，全球暖化也可能進一步加速。」

蓋因指出，南極洲環流就像是「大洋輸送帶」，推動大量水體穿越印度洋、大西洋和太平洋。

電腦模型顯示，冰層融化將「釋放大量淡水」進入南極洲環流，改變海水鹽度，使冷水更難在表層與深層間循環。

海洋在氣候調節和作為碳匯方面扮演重要角色，而較冷的海水也可以吸收更多來自大氣的熱量。

此外，這條以順時鐘方向圍繞南極流動的強勁洋流還能形成屏障，阻擋外來物種被沖上南極洲海岸。研究人員發現，一旦洋流流速減緩，藻類和軟體動物就更可能入侵南極洲。

更令人驚訝的是，就算將全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度內，南極洲環流的流速仍可能減緩。

南極 淡水 科學家

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