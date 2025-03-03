因應旱季熱浪席捲菲律賓 馬尼拉近半數學校停課

隨著菲律賓開始進入炎熱的旱季，當地官員表示，首都馬尼拉近半數學校今天因氣溫飆升停課。

法新社報導，菲律賓氣象局發出警告，馬尼拉和另外2個地區用來衡量氣溫和相對濕度的指標「酷熱指數」（heat index，即體感溫度），將達到「危險」等級。

氣象局表示，人體處於這個等級的溫度下，「可能出現熱痙攣和熱衰竭症狀」，並警告受影響地區的居民避免長時間暴露在陽光下。

菲律賓多數地區在去年4月到5月受到熱浪侵襲，導致每天幾乎都有學校暫停實體課程，數以百萬計學生受到影響；馬尼拉更在去年4月27日創下攝氏38.8度的高溫紀錄。

菲律賓今天的溫度預估只會達到攝氏33度，但馬尼拉和其他6個地區的地方政府已下令學校停課，以防萬一。

根據菲國教育部門資料，馬尼拉都會區的學生人數超過280萬。馬尼拉馬拉邦區（Malabon）教育部門官員波尼法西奧（Edgar Bonifacio）指出，停課導致當地42所學校的6萬8000多名學生受影響。

波尼法西奧告訴法新社：「酷熱指數的報告讓我們驚訝不已，我們還感受不到室外有多熱。」