美國聯邦航空總署開綠燈 SpaceX星艦將第8度試射

美國太空探索科技公司（SpaceX）的「星艦」（Starship）火箭預計於德州時間今天下午5時30分（台灣時間4日早上7時30分）進行第8次試射，屆時將全程網路直播。

法新社報導，星艦將於當地時間下午5時30分，在SpaceX位於德州波卡契卡（Boca Chica）的私有太空港「星際基地」（Starbase）發射。星艦上次發射後在加勒比海上空爆炸。

高聳的星艦比93公尺高的自由女神像還要高約30公尺，目標是能夠完全重複使用。這款火箭在SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）與SpaceX的火星殖民願景中扮演關鍵角色。

星艦今年1月16日進行第7度試射時，上節火箭在英屬土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）上空爆炸解體，隨即遭美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration，FAA）下令停飛。

不過，FAA於2月28日表示，在該署完成SpaceX「事故調查」之前，星艦可恢復飛行。

事發後SpaceX已針對上節火箭進行多項升級，以強化其可靠性並提升性能。

最新的試射任務預計將持續約1小時，包括將再度使用發射塔的大型機器手臂「筷子」（chopstick）接住助推器。包括上次試射在內，SpaceX過去一共2度成功執行這項功能。

此外，SpaceX還將部署模仿次世代星鏈（Starlink）衛星的模擬器，模擬器在重新進入大氣層時會自行燒毀。

SpaceX的最終目標是回收上節火箭，但根據目前的計畫，上節火箭將在澳洲西部外海濺落，就和之前的試射行動一樣。

SpaceX實現太空探險目標之前，必須證明星艦具備飛行能力和適合載人任務的安全性，而且還必須展示複雜的太空加油技術，利用其他的星艦作為加油機，以達成長距離太空旅行的目標。